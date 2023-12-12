Водночас, робота їхніх мереж залишається стабільною.

На тлі збою у роботі мобільного оператора "Київстар", компанії lifecell та Vodafone попередили українців про можливі труднощі.

"Друзі, у нас суттєво збільшилась кількість звернень у кол-центр, соціальні мережі та через інші канали комунікації. Саме тому декому з вас доводиться чекати на нашу відповідь трохи довше. Водночас робота нашої мережі наразі стабільна", - йдеться у повідомленні від lifecell.

В компанії уточнили, що труднощі можуть бути із поповненням рахунку, активацією нових абонентів, сайтом чи застосунком.

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Схожу заяву опублікували і в Vodafone.

"Друзі, через велике навантаження на наші канали обслуговування сьогодні у декого з вас можуть бути обмеження у використанні цих каналів. При цьому з мобільними послугами все гаразд, мережа працює як зазвичай, не переживайте", - заявили в компанії.

Збій в роботі "Київстару"

12 грудня у роботі українського оператора Київстар стався потужний збій. Користувачі масово повідомляли про відсутність зв'язку та інтернету. Крім того, не працює сайт оператора. Пізніше стало відомо, що причиною масового технічного збою стала хакерська атака на ядро мережі.

У Мінцифри зауважили, що національний роумінг не працює, бо "Київстар" не може передати інформацію про своїх абонентів іншим операторам.

На думку експертів, для відновлення роботи оператора "Київстар" може знадобитись щонайменше доба.

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