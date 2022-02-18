На кілька годин значна частина Луганської області та північна частина Донецької залишилися без мобільного зв'язку.

На лініях зв'язку оператора Vodafone на Луганщині та Донеччині невідомими було скоєно диверсії.

Про це на своїй сторінці у Facebook заявив радник керівника Міністерства внутрішніх справ України Антон Геращенко.

"На кілька годин значна частина Луганської області та північна частина Донецької області залишилися без стільникового зв’язку одного з трьох операторів. Громадяни не могли викликати швидку допомогу, поліцію чи просто нормально спілкуватись з рідними та друзями", - повідомив Геращенко.

За його словами, робочий стан зв'язку було відновлено ще до ранку.

Геращенко вважає, що все це частина плану Росії з дестабілізації ситуації в Україні. Він закликав операторів зв'язку бути напоготові та співпрацювати з поліцією.

"Правоохоронцями порушено кримінальні справи по фактах втручання в роботу оператора мобільного зв’язку. Проводяться першочергові слідчо-розшукові дії", - додав радник глави МВС.

Не працює Vodafone на Донбасі: що відомо

Вночі користувачі оператора Vodafone почали повідомляти в соціальних мережах про відсутність мобільного зв'язку в Донецькій та Луганській областях.

Перебої спостерігалися, зокрема, в Бахмуті, Торецьку, Краматорську, Дружківці, Костянтинівці, Сєвєродонецьку, Світлодарську, Новоайдарі.

У компанії підтвердили проблеми зі зв'язком у регіоні.

"Іноді можуть виникати непередбачувані ситуації, проконтролювати які й одразу це вирішити ми не маємо можливості. Тим не менш, наші фахівці вже знають про складнощі, які виникли, та займаються вирішенням цього питання. Сподіваємось на розуміння", - відповідали зранку представники оператора в коментарях на офіційній сторінці у Facebook.

Як повідомляв УНІАН, раніше секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов запевнив, що в разі повномасштабного вторгнення Росії ані інтернет, ані мобільний зв'язок влада відключати не збирається.

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