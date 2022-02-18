Геращенко вважає, що пошкодження ліній Vodafone - це частина плану Росії з дестабілізації ситуації в Україні / фото facebook.com/anton.gerashchenko.7

На лініях зв'язку оператора Vodafone на Луганщині та Донеччині невідомими було скоєно диверсії.

Про це на своїй сторінці у Facebook заявив радник керівника Міністерства внутрішніх справ України Антон Геращенко.

"На кілька годин значна частина Луганської області та північна частина Донецької області залишилися без стільникового зв’язку одного з трьох операторів. Громадяни не могли викликати швидку допомогу, поліцію чи просто нормально спілкуватись з рідними та друзями", - повідомив Геращенко.

За його словами, робочий стан зв'язку було відновлено ще до ранку.

Геращенко вважає, що все це частина плану Росії з дестабілізації ситуації в Україні. Він закликав операторів зв'язку бути напоготові та співпрацювати з поліцією.

"Правоохоронцями порушено кримінальні справи по фактах втручання в роботу оператора мобільного зв’язку. Проводяться першочергові слідчо-розшукові дії", - додав радник глави МВС.

Фото facebook.com/anton.gerashchenko.7

Не працює Vodafone на Донбасі: що відомо

Вночі користувачі оператора Vodafone почали повідомляти в соціальних мережах про відсутність мобільного зв'язку в Донецькій та Луганській областях.

Перебої спостерігалися, зокрема, в Бахмуті, Торецьку, Краматорську, Дружківці, Костянтинівці, Сєвєродонецьку, Світлодарську, Новоайдарі.

У компанії підтвердили проблеми зі зв'язком у регіоні.

"Іноді можуть виникати непередбачувані ситуації, проконтролювати які й одразу це вирішити ми не маємо можливості. Тим не менш, наші фахівці вже знають про складнощі, які виникли, та займаються вирішенням цього питання. Сподіваємось на розуміння", - відповідали зранку представники оператора в коментарях на офіційній сторінці у Facebook.

Як повідомляв УНІАН, раніше секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов запевнив, що в разі повномасштабного вторгнення Росії ані інтернет, ані мобільний зв'язок влада відключати не збирається.

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