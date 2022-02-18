На лініях зв'язку оператора Vodafone на Луганщині та Донеччині невідомими було скоєно диверсії.
Про це на своїй сторінці у Facebook заявив радник керівника Міністерства внутрішніх справ України Антон Геращенко.
"На кілька годин значна частина Луганської області та північна частина Донецької області залишилися без стільникового зв’язку одного з трьох операторів. Громадяни не могли викликати швидку допомогу, поліцію чи просто нормально спілкуватись з рідними та друзями", - повідомив Геращенко.
За його словами, робочий стан зв'язку було відновлено ще до ранку.
Геращенко вважає, що все це частина плану Росії з дестабілізації ситуації в Україні. Він закликав операторів зв'язку бути напоготові та співпрацювати з поліцією.
"Правоохоронцями порушено кримінальні справи по фактах втручання в роботу оператора мобільного зв’язку. Проводяться першочергові слідчо-розшукові дії", - додав радник глави МВС.
Не працює Vodafone на Донбасі: що відомо
Вночі користувачі оператора Vodafone почали повідомляти в соціальних мережах про відсутність мобільного зв'язку в Донецькій та Луганській областях.
Перебої спостерігалися, зокрема, в Бахмуті, Торецьку, Краматорську, Дружківці, Костянтинівці, Сєвєродонецьку, Світлодарську, Новоайдарі.
У компанії підтвердили проблеми зі зв'язком у регіоні.
"Іноді можуть виникати непередбачувані ситуації, проконтролювати які й одразу це вирішити ми не маємо можливості. Тим не менш, наші фахівці вже знають про складнощі, які виникли, та займаються вирішенням цього питання. Сподіваємось на розуміння", - відповідали зранку представники оператора в коментарях на офіційній сторінці у Facebook.
Як повідомляв УНІАН, раніше секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов запевнив, що в разі повномасштабного вторгнення Росії ані інтернет, ані мобільний зв'язок влада відключати не збирається.