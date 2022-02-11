За словами секретаря РНБО, зараз робиться все можливе, щоб вторгнення не сталося.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов запевнив, що у разі повномасштабного вторгнення Росії ні інтернет, ні мобільний зв'язок влада відключати не збирається.

Як передає кореспондент УНІАН, про це секретар РНБО Данілов заявив на брифінгу після сьогоднішнього засідання Радбезу.

"Ми точно ні інтернет, ні мобільний зв'язок відключати не збираємся. Більш того, ми намагаємося зробити все можливе, щоб ніякого вторгнення не відбулося. Це – наше завдання. Працюють наші дипломати, працює велика кількість людей, які відповідально ставляться до усіх цих процесів. У нас велике бажання, щоб Росія припинила нас шантажувати, припинила брязкати зброєю біля наших кордонів", - сказав він.

За його словами, у разі необхідності є чітке розуміння, "як ми будемо захищати нашу рідну землю".

"У нас іншого шляху немає, у нас іншої землі немає", - додав він.

Імовірність вторгнення РФ в Україну

З початку листопада Росія зосередила навколо України понад 100 тисяч військ, які Путін, на думку Західної розвідки, може залучити для повномасштабного нападу на Україну.

Вже кілька місяців США і ЄС з Британією працюють над розробкою інструментів стримування агресії Кремля. Своєю чергою, Москва тисне на Вашингтон і НАТО ультиматумом щодо невступу України в Альянс.

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