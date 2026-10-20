Експерт протестував усі основні браузери на Chromium: один суттєво перевершив Chrome

У порівнянні брали участь Google Chrome, Microsoft Edge, Vivaldi, Opera та Brave.

Google Chrome залишається найпопулярнішим браузером завдяки розвиненій екосистемі Google та зручній синхронізації між пристроями. Однак у нього є гідні конкуренти, які пропонують більше можливостей для блокування реклами та забезпечення конфіденційності.

Автор MakeUseOf протестував п’ять браузерів на базі Chromium і дійшов висновку, що Brave є найбільш вдалою альтернативою Chrome.

У порівнянні брали участь Chrome, Microsoft Edge, Vivaldi, Opera та Brave. Усі вони використовують один і той самий базовий движок, тому головні відмінності полягають у додаткових функціях, налаштуваннях конфіденційності, роботі з розширеннями та споживанні оперативної пам’яті.

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Головною перевагою Brave автор назвав підтримку оригінального розширення uBlock Origin. Воно блокує рекламу, трекери та спливаючі вікна. Chrome, навпаки, перейшов на новий стандарт розширень Manifest V3, через що оригінальна версія uBlock Origin більше недоступна в магазині розширень. У Chrome та Edge можна використовувати uBlock Origin Lite, але його можливості відрізняються від повної версії.

Ще однією важливою перевагою Brave став захист від відстеження за цифровим відбитком браузера. Цей метод дозволяє сайтам ідентифікувати користувача без використання традиційних файлів cookie , збираючи унікальні характеристики його пристрою та програмного забезпечення. За результатами перевірки, Brave був єдиним із п’яти браузерів, який послідовно демонстрував рандомізацію такого відбитка. Це ускладнює відстеження, хоча й не забезпечує повної анонімності в інтернеті.

Окрему увагу експерт приділив споживанню оперативної пам’яті. В одному з тестів він відкрив по 25 однакових вкладок у Chrome та Brave без розширень. Chrome використовував близько 8,2 ГБ оперативної пам’яті, тоді як Brave – близько 4,5 ГБ. Таким чином, Brave споживав майже на 45% менше оперативної пам’яті.

У кожного з п’яти браузерів є свої переваги, але під час паралельного використання їхні недоліки стають помітнішими. Так, Vivaldi пропонує найширші можливості налаштування інтерфейсу та керування вкладками. Edge блокує відстеження у фоновому режимі, а бічна панель Opera може бути корисною для тих, хто звик користуватися її інструментами. Chrome ж без проблем працює з більшістю облікових записів.

При цьому у Brave є й недоліки. Автору довелося вимкнути кілька вбудованих функцій, зокрема Brave Rewards, ШІ-помічника Leo, новинну стрічку та пропозиції VPN. Крім того, вбудований захист іноді порушував роботу окремих сайтів, тому для них доводилося вимикати Shields.

У підсумку автор MakeUseOf зупинився на Brave і продовжує користуватися ним на всіх своїх пристроях. Незважаючи на деякі суперечливі рішення, цей браузер краще відповідає його потребам, ніж Chrome.

Раніше користувачі звернули увагу, що Google Chrome почав самовільно завантажувати на диск модель штучного інтелекту розміром 20 ГБ. При цьому, якщо знайти її у файлах і видалити, Google знову встановить її після оновлення.

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