Названо найпопулярніші браузери в Україні та світі у 2026 році

Протягом останніх місяців Chrome зміцнив своє домінування серед браузерів, що негативно позначилося на Edge та Opera.

Ресурс Statcounter, який відстежує активність користувачів і аналізує веб-трафік у режимі реального часу, назвав найпопулярніші браузери у світі для ПК влітку 2026 року. На першому місці з великим відривом опинився Chrome від Google.

Друге місце посів Edge від Microsoft, а трійку лідерів замикає Safari від Apple. За ним слідують Firefox та Opera. Ці браузери займають 97% ринку.

Топ-5 найпопулярніших браузерів у світі

Chrome – 74,93%.

Edge – 9,94%.

Safari – 5,32%.

Firefox – 3,81%.

Opera – 1,97 %.

Що стосується України, то тут картина дещо інша. Chrome і в цьому випадку поза конкуренцією, але на другому місці йде Opera. Цікаво, що Edge не увійшов до трійки, посівши лише четверте місце. Заборонений російський "Яндекс.Браузер" замикає топ-5.

Топ-5 найпопулярніших браузерів в Україні

Chrome – 80,37%.

Opera – 6,72%.

Firefox – 4,01%.

Edge – 3,28%.

Yandex Browser – 3,09%.

На ринку мобільних браузерів сукупна частка Chrome і Safari становить майже 92%. При цьому Chrome випереджає встановлений на iPhone браузер з досить великим відривом.

Топ-5 найпопулярніших мобільних браузерів:

Chrome – 66,41%.

Safari – 25,25%.

Samsung Internet – 2,44%.

Opera – 1,62%.

UC Browser – 1,11%.

Раніше користувачі звернули увагу, що Google Chrome почав непомітно завантажувати на диск ШІ модель вагою 4 ГБ. Йдеться про Gemini Nano – вона потрібна для нейромережевих функцій браузера.

Недавнє тестування виявило, що Chrome – один із найбільш "ненажерливих" браузерів на ринку, тому для систем з обмеженим обсягом ОЗУ його не можна рекомендувати. Найекономічнішим у плані споживання пам'яті виявився маловідомий Whale.

