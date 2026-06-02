Названо найпопулярніші браузери в Україні та світі у 2026 році

Ресурс Statcounter, який відстежує активність користувачів і аналізує веб-трафік у режимі реального часу, назвав найпопулярніші браузери у світі для ПК влітку 2026 року. На першому місці з великим відривом опинився Chrome від Google.
Друге місце посів Edge від Microsoft, а трійку лідерів замикає Safari від Apple. За ним слідують Firefox та Opera. Ці браузери займають 97% ринку.
Топ-5 найпопулярніших браузерів у світі
- Chrome – 74,93%.
- Edge – 9,94%.
- Safari – 5,32%.
- Firefox – 3,81%.
- Opera – 1,97 %.
Що стосується України, то тут картина дещо інша. Chrome і в цьому випадку поза конкуренцією, але на другому місці йде Opera. Цікаво, що Edge не увійшов до трійки, посівши лише четверте місце. Заборонений російський "Яндекс.Браузер" замикає топ-5.
Топ-5 найпопулярніших браузерів в Україні
- Chrome – 80,37%.
- Opera – 6,72%.
- Firefox – 4,01%.
- Edge – 3,28%.
- Yandex Browser – 3,09%.
На ринку мобільних браузерів сукупна частка Chrome і Safari становить майже 92%. При цьому Chrome випереджає встановлений на iPhone браузер з досить великим відривом.
Топ-5 найпопулярніших мобільних браузерів:
- Chrome – 66,41%.
- Safari – 25,25%.
- Samsung Internet – 2,44%.
- Opera – 1,62%.
- UC Browser – 1,11%.
Раніше користувачі звернули увагу, що Google Chrome почав непомітно завантажувати на диск ШІ модель вагою 4 ГБ. Йдеться про Gemini Nano – вона потрібна для нейромережевих функцій браузера.
Недавнє тестування виявило, що Chrome – один із найбільш "ненажерливих" браузерів на ринку, тому для систем з обмеженим обсягом ОЗУ його не можна рекомендувати. Найекономічнішим у плані споживання пам'яті виявився маловідомий Whale.