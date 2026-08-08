Chrome став самовільно скачувати на диск ШІ-модель розміром 20 ГБ: як його зупинити

Йдеться про Gemini Nano – вона потрібна для нейромережевих функцій браузера.

Google непомітно збільшила вимоги до вільного місця на диску для роботи локальних ШІ-моделей в Chrome. Тепер браузеру потрібно 20 ГБ вільного простору, щоб завантажити моделі, які використовуються для роботи штучного інтелекту безпосередньо на пристрої, звернули уваги в Neowin.

Google вже деякий час активно інтегрує Gemini в Chrome. У травні користувачі помітили, що браузер без їхнього відома завантажує файл розміром 4 ГБ. Йдеться про компонент під назвою weights.bin, який, як з’ясувалося, потрібен для роботи Gemini Nano.

У документації тепер зазначено, що для роботи ШІ Chrome потребує до 20 ГБ вільного місця. Також необхідне підключення до інтернету без обмежень щодо обсягу трафіку та "достатня" продуктивність пристрою. Chrome перевіряє параметри пристрою та завантажує необхідні моделі лише в тому разі, якщо він відповідає встановленим вимогам.

Відео дня

На перший погляд, 20 ГБ – не надто багато для сучасного ПК з SSD на 512 ГБ або 1 ТБ. Однак для ноутбуків із вбудованими накопичувачами на 128 ГБ це вже досить помітний обсяг. Для порівняння: сам браузер без функцій ШІ займає на Mac близько 1,5 ГБ.

Як вимкнути ШІ в Chrome

Приводом для невдоволення є не стільки цифра, скільки те, що якщо знайти цю модель у файлах і видалити її, то Google знову встановить її після оновлення Chrome. Користувачі вважають, що це порушує європейські директиви ePrivacy та GDPR.

Щоб повністю заборонити браузеру використовувати та завантажувати локальні моделі, необхідно відкрити "Налаштування Chrome" → "Система" → "On-device AI" і вимкнути відповідний перемикач.

Після цього встановлені моделі штучного інтелекту будуть видалені, а Chrome перестане завантажувати їх повторно. При цьому функції браузера, для яких потрібен локальний штучний інтелект, не працюватимуть.

Раніше в Chrome знайшли приховане налаштування, яке позбавить від набридливих спливаючих вікон.

Тим часом експерти визначили найкращий браузер для пристроїв Android – і ним виявився не Chrome. Його альтернатива пропонує найвдаліше поєднання продуктивності, конфіденційності та додаткових функцій для зручності.

Вас також можуть зацікавити такі новини: