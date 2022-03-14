У Meta підкреслили, що вони – проти русофобії.

Після тиску російської влади Meta змінила свою позицію щодо висвітлення подій російсько-української війни, а саме – все ж заборонила користувачам з України бажати смерті Путіну та Лукашенку.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на внутрішній документ компанії.

До цього компанія тимчасово змінила свою політику в Україні, щоб українці могли висловити своє обурення через вторгнення Росії і бажати Путіну та Лукашенку смерті, а також військам РФ, залученим до цього наступу. Того ж дня російська влада відкрила кримінальне провадження проти соцмереж, а згодом заблокувала Instagram на території країни.

Компанія ж "звузила двозначність вказівок", щоб "чітко зазначити, що ми не дозволяємо заклики до вбивства глави держави на наших платформах".

"Ми звужуємо фокус, щоби прояснити в наших вказівках (для модераторів контенту – ред.), що ми не будемо заохочувати й терпіти заклики до насильства проти росіян загалом... Це важке рішення. Події в Україні швидко розвиваються. Ми намагаємося продумати усі наслідки і постійно переглядаємо наші рекомендації, тому що контекст постійно розвивається", - заявив президент відділу зовнішніх зв’язків Нік Клеґ.

У Meta підкреслили, що вони – проти русофобії.

Як писав УНІАН, після блокування Instagram російська влада пригрозила відключити на території країни YouTube, оскільки платформа регулярно банить кремлівську дезінформацію про російсько-українську війну.

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