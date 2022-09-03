Вже відомо, що це буде перший за довгий час смартфон Xiaomi на "чистому" Android.

На спеціальному заході 6 вересня Xiaomi офіційно представить свій новий ультрабюджетний смартфон Redmi A1.

Він цікавий одразу з кількох причин. По-перше, це перший за довгий час смартфон Xiaomi на "чистому" Android. По-друге, це буде найдоступніший смартфон в асортименті компанії.

Що стосується характеристик, то у смартфона буде встановлена 6,52-дюймова TFT-панель HD+ (1600 x 720 пікселів). Під капотом – процесор MediaTek Helio A22, доповнений 2 ГБ оперативної пам'яті та 32 ГБ вбудованої пам'яті. До того ж новинці приписують акумулятор на 5000 мАг.

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За словами одного інформатора, вартість Redmi A1 початкового рівня виявиться нижче позначки в 100 доларів (близько 3500 грн).

А вже наступного дня, 7 вересня, Apple проведе свою першу осінню презентацію. Окрасою програми стане свіжа лінійка iPhone 14, яка вперше за 5 років кардинально оновить свій дизайн.

Також очікується анонс оновленої лінійки смарт-годинників Apple Watch, AirPods Pro 2-го покоління та нові ОС. Швидше за все, на цьому вереснева презентація Apple й обмежитися. Решта новинок – планшети, "маки" і "макбуки" – вже справа жовтневого івенту.

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