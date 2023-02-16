У Китаї пристрій почали продавати ще минулого року.

Компанія Huawei представила на європейському ринку свій смарт-годинник Watch Buds, головною фішкою якого стали вбудовані бездротові навушники. Вони ховаються під екраном годинника.

Навушники автоматично визначають лівий і правий канал, інакше кажучи, немає різниці, який навушник в яке вухо помістити. Huawei запевняє, що попри невеликі габарити, звучать вони якісно на рівні звичайних бездротових моделей.

Що стосується самого годинника, він оснащується корпусом з нержавіючої сталі. Екран AMOLED має діагональ 1,43 дюйма і дозвіл 466×466 пікселів. В наявності датчики ЧСС і SpO2, а також стандартні для свого класу функції моніторингу здоров'я. Годинник здатний відстежувати більше ніж 80 спортивних режимів.

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Модель Huawei Watch Buds почала продаватися в Китаї в грудні за ціною 2980 юанів, або приблизно 15 000 грн. Вартість годинників в Європі становитиме 499 євро (~19 300 грн), купити новинку можна буде з 1 березня.

Який смарт-годинник обрати в 2023 році

Раніше УНІАН ділився добіркою найкращих бюджетних розумних годинників, вартість яких не перевищує $200 або 7500 грн. Всі моделі в рейтингу працюють зі смартфонами як на iOS, так і на Android.

Лідером добірки стали Mobvoi Ticwatch E2. Попри статус бюджетника, годинник має ряд функцій, які ви зазвичай очікуєте знайти в дорожчих моделях. Друге і третє місце ділять Fitbit Versa Lite й Amazfit Bip.

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