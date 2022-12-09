Пристрій отримав "подвійну" назву Huawei Watch Buds.

Асортимент Huawei поповнило дуже незвичайний пристрій – розумний годинник Watch Buds. Як випливає з назви, вони поєднують годинник і бездротові TWS-навушники.

Навушники ховаються під відкидним дисплеєм – кришка має магнітну конструкцію. Кожен модуль важить 4 грами. Huawei запевняє, що попри невеликі габарити, звучать вони якісно на рівні звичайних бездротових моделей.

Заявлена автономність Huawei Watch Buds на одному заряді становить до трьох днів. Слухати музику можна протягом 4 годин. Навушники не діляться на "правий" й "лівий" та автоматично визначають положення у вусі користувача.

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Що стосується самого годинника, він отримав корпус з нержавіючої сталі та круглий сенсорний AMOLED-дисплей діагоналлю 1,43. Є датчики ЧСС і SpO2, а також стандартні для свого класу функції моніторингу здоров'я. Годинник здатний відстежувати більше ніж 80 спортивних режимів. В якості "операційки" виступає HarmonyOS.

Ціна та дата виходу

Гібридний смарт-годинник HUAWEI Watch Buds оцінили в 2980 юанів, або близько 15 000 грн. Чи буде він продаватись за межами Китаю, поки неясно. У будь-якому разі незабаром його напевно можна буде знайти торгових майданчиках по типу AliExpress.

Який смарт-годинник вибрати в 2022 році

Раніше УНІАН ділився топом найкращих бюджетних розумних годинників 2022 року, вартість яких не перевищує $200 або 7.5 тис.грн. Всі моделі в рейтингу працюють зі смартфонами як на iOS, так і на Android.

Лідером топа стали Mobvoi Ticwatch E2. Попри статус бюджетника, він має ряд функцій, які зазвичай можна знайти в більш дорогих моделях. Друге і третє місце ділять Fitbit Versa Lite та Amazfit Bip.

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