Всі моделі в списку працюють зі смартфонами як на iOS, так і на Android.

Оглядачі техпорталу T3 виділили ТОП-6 найкращих, на їхню думку, бюджетних розумних годинників 2022 року, вартість яких не перевищує $200 або 7.5 тис. грн.

Всі моделі в списку працюють зі смартфонами як на iOS, так і на Android.

Перше місце зайняли Mobvoi TicWatch E2 на базі операційки Google Wear. Попри статус бюджетника, годинник має ряд функцій, які ви зазвичай очікуєте знайти в більш дорогих моделях.

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Серед них – цілодобовий моніторинг серцевого ритму і вбудований GPS-трекер для відстеження бігу. Також окремо згадується водонепроникність 50 метрів/5 АТМ і функція відстеження плавання.

Єдиним істотним недоліком гаджета називають відсутність NFC-модуля для безконтактних платежів.

Далі в списку розмістився годинник Fitbit Versa Lite, який здатен пропрацювати до 4 днів від одного заряду. Також підтримується до 15 режимів вправ – на думку оглядачів, це найкращий бюджетний варіант для спорту і фітнесу.

На відміну від TicWatch E2 тут є датчик NFC, проте не передбачений GPS-модуль.

Замикає ТОП-3 доступний смарт-годинник від Amazon – Amazfit Bip. Він вміє показувати повідомлення, відстежувати сон і контролювати серцевий ритм. А ще у ньому є датчик GPS – в такому ціновому сегменті це рідкість.

Крім того, годинник може похвалитися разючим часом автономної роботи, яке в деяких випадках досягає 45 днів. "Бюджетність" годинника видають пластиковий корпус і не найтоповіше "залізо".

Які ще смарт-годинники потрапили в список

Fossil Gen 4 Explorist HR . Найбільш стильний представник бюджетних смарт-годинників. З плюсів – доступ до бібліотеки додатків Google Play і підтримка NFC-модуля, мінуси – низький час автономної роботи;

. Найбільш стильний представник бюджетних смарт-годинників. З плюсів – доступ до бібліотеки додатків Google Play і підтримка NFC-модуля, мінуси – низький час автономної роботи; Huawei Watch GT2e . Їх основне завдання – служити трекером здоров'я і фітнесу, тому такий годинник особливо підійде для спортсменів. 85 настроюваних режимів тренувань охоплюють все: від бігу, плавання і їзди на велосипеді до більш екзотичних занять, таких як скелелазіння, вуличні танці і серфінг;

. Їх основне завдання – служити трекером здоров'я і фітнесу, тому такий годинник особливо підійде для спортсменів. 85 настроюваних режимів тренувань охоплюють все: від бігу, плавання і їзди на велосипеді до більш екзотичних занять, таких як скелелазіння, вуличні танці і серфінг; Garmin Forerunner 30 . Цей годинник насамперед призначений для легкоатлетів. Є вбудований GPS-трекер, що дозволяє відстежувати як швидко і скільки пробіг їх власник; також є функція моніторингу серцевого ритму.

Нагадаємо, раніше фахівці порталу Gizсhina відібрали п'ятірку найкращих бюджетних смартфонів попередніх років, які зараз продаються нижче $150. У таких пристроях користувачів найбільше цікавить хороша камера, великий запас оперативної та внутрішньої пам'яті, а також місткість батареї.

Разом з тим оглядачі The Verge вибрали 8 найкращих ігрових ноутбуків 2022 року. У список увійшли моделі Asus, MSI, Razer і Lenovo.

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