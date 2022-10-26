Все, що для цього потрібно – відключити одне налаштування.

Швидкість розрядки акумулятора смартфона залежить від безлічі різних факторів. Фахівці CNET вирішили розповісти як мінімум про один, можливо, не зовсім очевидний спосіб, який може допомогти розв'язувати дану проблему.

Ви можете здивуватися, дізнавшись, як багато заряду "з'їдає" автоматичне оновлення застосунків у фоновому режимі. Причому стосується це як айфонів, так і Android-смартфонів – і там, і там ця функція відключається.

Заборонити оновлення фонових додатків на iPhone

"Налаштування" → "Загальне" → "Фонове оновлення програми".

переведіть перемикач напроти пункту фонове оновлення застосунків в положення Вимкнено (він стане неактивним).

Там же можна відключити, або навпаки, включити фоновий режим для кожного конкретного додатка.

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Заборонити оновлення фонових застосунків на Android

"Налаштування" → "Мережа та інтернет" → "Економія трафіку";

встановіть перемикач в потрібне положення.

Коли економія трафіку включена, всередині самого застосунку все буде довантажуватися повільніше, але батарея більше не буде таїти на очах без особливих на те причин.

Варто зауважити, що обмеження передачі даних у фоновому режимі може перешкодити роботі деяких служб і програм. Щоб не допустити цього, активуйте для них параметр "Необмежений мобільний інтернет".

До речі, якщо ви щойно оновилися новеньким Android-смартфоном, рекомендуємо приділити особливу увагу його первісному налаштуванню. Вважається, що операційна система від Google набагато функціональніша, але складніше в освоєнні в порівнянні з iOS, яка стоїть в айфонах.

Тому важливо відразу все налаштувати правильно, щоб отримати максимальне задоволення від користування пристроєм. УНІАН ділився порадами, що потрібно зробити відразу після покупки нового Android-смартфона.

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