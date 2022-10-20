Перше місце дісталося Pixel 6A від Google, який вийшов цього літа.

Редакція порталу WIRED склала рейтинг найкращих, на їхню думку, Android-смартфонів у різних класових категоріях, випущених цього року.

Перше місце дісталося Pixel 6А, який вийшов цього літа. Оглядачі пишуть, що Google вдалося домогтися виняткового балансу ціни та продуктивності. Зовні він не відрізняється від базового Pixel 6, але коштує дешевше і куди компактніше.

Смартфон Google виділяється на тлі конкурентів незвичайним дизайном, пропонує одні з найкращих фотоможливостей на ринку і буде отримувати оновлення Android щонайменше 5 років. Єдиний недолік – відсутність бездротової зарядки.

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У категорії "найкращий флагманський смартфон" переміг Galaxy S22 Ulta, що увібрав в собі найкращі риси флагманської лінійки Note, відмінною фішкою яких були фірмові стилуси S Pen. Серед інших плюсів – надвеликий екран з діагоналлю 6,8 дюйма і преміальна якість збірки.

Якщо говорити про бюджетні флагмани, то тут перше місце дісталося Pixel 7, який вийшов раніше в цьому місяці. Смартфон отримав фірмовий процесор Tensor другого покоління, 6.3-дюймову матрицею з Full HD + і злегка оновлений дизайн.

Переможці в інших категоріях:

Найкращий компактний смартфон – ASUS ZenFone 9

Найкращий смартфон до $200 – Moto G Stylus 2022

Найкращий екологічно чистий смартфон – Fairphone 4

Найкращий складаний смартфон – Galaxy Z Flip4 і Galaxy Z Fold4

Найкращий смартфон середнього класу – Nothing Phone (1)

Почесна згадка – Moto Edge, OnePlus 10T, OnePlus Nord N20, Galaxy S21 FE

Які смартфони краще уникати

Редактори WIRED радять утриматися від покупки смартфонів від LG. Торік компанія закрила свій мобільний підрозділ, і хоча вона пообіцяла підтримувати свої існуючі телефони протягом декількох років, покупка одного з них в потенціалі може виявитися ризикованою справою.

Інші смартфони, які журналісти протестували та не рекомендують до покупки: Galaxy S20, OnePlus 8T, Nokia 5.3, серію Moto G 2020 і серію Moto G 2021. Всі вони або застаріли до моменту виходу, або на ринку є їх дешевша альтернатива.

До речі, якщо ви в пошуках бюджетного смартфона, який не вдарить по кишені, рекомендуємо звернути увагу на топ найкращих смартфонів, випущених в останні кілька років, які зараз продаються дешевше $150.

Якщо хочеться флагман, а бюджет до $500, тоді вас може зацікавити топ з п'яти найкращих моделей з відповідними характеристиками. У список потрапили моделі від Roco, Realme, Xiaomi, Vivo і Motorola.

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