Найпоширенішою відеокартою залишається GeForce GTX 1060, при цьому її популярність трохи зросла.

Компанія Valve опублікувала дані добровільного опитування, проведеного в жовтні серед користувачів Steam. Свіжа статистика дозволяє дізнатися, на чому грає більшість геймерів і які ігри вони можуть запустити.

Найпоширенішою відеокартою як і раніше залишається GeForce GTX 1060, при цьому її популярність за місяць зросла на 0,6%. На другому місці йде RTX 2060, відразу за нею – GTX 1650. У топ-10 також потрапила мобільна версія GeForce RTX 3060.

На якому ПК грає більшість геймерів світу

Процесор – 6-ядерний з частотою 2,3-2,69 ГГц;

ОЗУ – 16 ГБ;

Відеокарта – GeForce GTX 1060;

Дисковий простір – 1 ТБ і вище;

Найпопулярніший VR шолом – Oculus Quest 2.

Підключається така система переважно до монітора з роздільною здатністю 1920x1080 пікселів – його використовують більше ніж 65% гравців Steam.

Відео дня

Що стосується операційних систем, то ситуація наступна: у Windows 10 64 bit 69%, а у Windows 11 64 bit – 23%. Остання за минулий місяць втратила в популярності близько 1,5%. Також невелике зростання (+1,1%) популярності показала старенька Windows 7.

Аналітики повідомляють про сильне падіння світового ринку ПК

Зазначається, що з липня по жовтень виробники ПК і ноутбуків у всьому світі поставили на ринок 71,1 млн пристроїв – це на 15,5% менше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. І це вже шостий квартал поспіль, коли показники знижуються в річному вираженні.

Чипмейкер AMD натякнув, що слабкість ринку ПК вже негативно вплинула на їхні прибуток і плани, в той час, як тайванські бренди Acer і Asus не очікують, що сектор ПК відновиться до другого півріччя 2023-го – навіть попри позитивну динаміку з нестачею мікросхем.

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