Вони демонструють оптимальний баланс ціни й продуктивності.

Видання Tom's Hardware склало список найкращих процесорів для ігор у 2022 році. Вони демонструють оптимальний баланс ціни й продуктивності.

Автори вважають, що лінійка Intel 13-го покоління, яка надійшла в продаж минулого тижня, пропонує найкраще співвідношення ціни і якості, а також має неймовірний потенціал для розгону.

Своєю чергою сімейство процесорів Ryzen 7000 хоч і демонструє вражаючу продуктивність в іграх (в порівнянні з попереднім поколінням приріст досягає до 35%), але коштує помітно дорожче в порівнянні з конкурентом.

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В цілому, найкращим недорогим процесором для ігор визнали Intel Core i5-12400. В якості альтернативи до $200 підійде AMD Ryzen 5 5600.

У категорії "найкраще співвідношення ціни й продуктивності" переміг Intel Core i9-13900k.

Серед "середнячків" найкращим визнали Intel Core i5-13600k, а серед бюджетних моделей – Core i3-12100 і Core i3-12100f.

Переможцем у категорії процесорів для ігор початкового рівня став AMD Ryzen 5 5600g.

З чого зібрати ігровий комп'ютер у 2022 році

Згідно зі свіжим звітом, доступним на сайті Steam, найпопулярнішою відеокартою серед гравців, як і раніше, залишається "старий-добрий" GeForce GTX 1060.

У розділі, присвяченому процесору, домінують ПК з 6-ядерним CPU з частотою 2,3-2,69 ГГц. Що стосується оперативної пам'яті, то в більшості ігрових комп'ютерів встановлено 16 ГБ ОЗУ. Підключається така система переважно до монітора з роздільною здатністю 1920x1080 пікселів.

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