В якості "основи" використовувався старенький планшет на базі Windows.

Поки Steam Deck ніяк повноцінно не добереться до деяких країн, в тому числі України, ентузіасти всіляко намагаються замінити гібридну консоль від Valve.

YouTube-блогер з каналу Budget-Builds Official зібрав бюджетний аналог ігрової революції, вартість якого становить $30, тобто приблизно 1100 гривень.

В якості "основи" використовувався старенький планшет на базі Windows. До гаджета він приєднав своєрідну док-станцію від Microsoft, яка володіє двома стіками та необхідним набором кнопок. Для запуску ігор блогер використовував режим Big Picture в Steam, який адаптує інтерфейс сервісу під телевізори та пристрої без клавіатури й миші.

Пристрій виглядає далеко не так елегантно, як Steam Deck, та й системні характеристики значно скромніше оригіналу: 8-дюймовий екран з роздільною здатністю 1280×800, 4-х ядерний процесор Intel Atom Z3735E і 2 ГБ оперативної пам'яті.

Втім, це не заважає повноцінно запускати популярні ігри. Блогер протестував Half-Life 2, Don't Starve, Fable, Minecraft і Skyrim c пристойною частотою кадрів.

На цей час Steam Deck офіційно продається на територіях США, Канади, Великобританії та деяких країн Європи. Базову версію консолі оцінили в $399, проте перекупники просять за неї захмарні суми.

Раніше УНІАН вже писав, що в продаж надійшов китайський конкурент Steam Deck з Ryzen 6800U, якого вистачить, щоб забезпечить роботу Cyberpunk 2077 і Elden Ring на максимальних налаштуваннях графіки.

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