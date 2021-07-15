Приставка надійде у продаж в грудні цього року і на ній буду доступні всі ігри з вашого облікового запису в Steam.

Компанія Valve презентувала свою портативну консоль під назвою Steam Deck. На ній будуть доступні всі ігри користувача з його облікового запису в Steam.

Консоль працює на SteamOS з оновленим інтерфейсом, і здатна запускати всі новинки на високих налаштуваннях, повідомляє компанія на сторінці в пристрою в Steam.

Офіційна вартість приставки - $399.

Трейлер Steam Deck

Консоль надійде у продаж в грудні цього року в США, Британії, Канаді та ЄС. У 2022 році список країн розширять. Причому попередні замовлення буде відкрито 16 липня.

Steam Deck - технічні характеристики

Кастомний процесор AMD з мікроархітектурою Zen 2 та RDNA 2;

Центральний процесор 2,4-3,5 ГГц;

Графічний процесор 1-1, 6 ГГц;

Накопичувач - 64 ГБ в базовій версії (також є версії на 256 ГБ та 512 ГБ, які коштують $529 та $649 відповідно);

Оперативна пам'ять - 16 ГБ LPDDR5;

Екран з роздільною здатністю 1280x800 і частотою оновлення 60 Гц;

Підтримка Bluetooth 5;

WiFi;

Аудиороз'єм 3,5 мм.

Магазин Steam, хмарні збереження, список друзів та інші функції облікового запису користувача будуть доступні на пристрої.

Крім того, на Steam Deck можна буде встановити Windows і стороннє ПЗ. І одна з головних переваг - судячи з усього розробникам не потрібно буде портувати ігри на цю консоль.

Також користувачі зможуть через док-станцію під'єднати Steam Deck до монітора або телевізора. Однак саму док-станцію потрібно буде купувати окремо.

У док-станції від Steam Deck буде:

Роз'єм HDMI 2.0;

2 порти USB 2.0;

Порт USB 3.1;

Роз'єм для кабелю живлення USB-C;

DisplayPort 1.4.

Всім, хто захоче оформити попереднє замовлення на Steam Deck потрібно буде внести $5 на депозит. Сама заявка буде прийнята лише у тому випадку, якщо ви зі свого акаунта купили хоча б одну гру за червень цього року. Так Valve планує боротися з перекупниками.

Підписуйтесь на канал УНІАН Ігри в Telegram

Автор: Сергій Коршунов