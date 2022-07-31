Пристрій коштує від 5099 юанів (~27 000 грн).

У Китаї надійшов у продаж перший портативний комп'ютер компанії AOKZOE, який багато хто вже встиг охрестити головним конкурентом консолі Steam Deck від Valve.

Новинка працює на Ryzen 6800u (Zen3+), якого вистачить, щоб забезпечить роботу Cyberpunk 2077 та Elden Ring на максимальних налаштуваннях графіки.

Ryzen 6800u – це 8-ядерне і 16-потокове рішення, яке працює на максимальній частоті 4,7 ГГц і оснащується кеш-пам'яттю третього рівня розміром 16 МБ. Графіка AMD Radeon 680m з архітектурою RDNA 2 і швидка пам'ять LPDDR5 6400 МГц додаються.

AOKZOE A1 працює на базі Windows 11 і сумісна зі Steam OS. Консоль оснащується 8-дюймовим екраном, накопичувачем до 2 ТБ і акумулятором до 17 100 маг. Розмір – 285×125×24 мм, маса – близько 670 г.

Пристрій коштує від 5099 юанів (~27 000 грн). Зауважимо, що це більше, ніж просять за Steam Deck, але консоль Valve досить непросто купити за рекомендованою ціною, що також потрібно враховувати.

Раніше УНІАН вже писав, що AMD випустила нові драйвери для карт Radeon, які у два рази покращують роботу в іграх. Так, наприклад, в Minecraft приріст FPS може досягти 92%

Також в одній із заміток ми зібрали п'ятірку бюджетних відеокарт, які "потягнуть" більшість сучасних ігор і відмінно підійдуть для офісної роботи.

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