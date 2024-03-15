Він навіть пригостив чоловіка яблуком, коли той попросив його нагодувати.

Стартап Figure AI навчив свого гуманоїдного робота Figure 01 говорити. Ба більше, завдяки поєднанню нейронних мереж стартапу та штучного інтелекту OpenAI андроїд може пояснювати свої дії та вибори.

Відео з підтвердженням компанія опублікувала у себе в X (Twitter). Воно починається з того, що людина запитує робота, що він бачить. Figure 01 у відповідь пояснює, що саме лежить перед ним на столі.

Коли людина просить щось дати поїсти, робот пропонує яблуко. Таким чином він демонструє вміння аналізувати ситуацію та обробляти інформацію.

"Я дав тобі яблуко, тому що це єдиний їстівний предмет зі столу, який я міг тобі запропонувати", - пояснив одразу Figure 01

Таким чином співпраця з OpenAI і підтримка візуального та мовного інтелекту показала значні результати в розробці сучасних інтелектуальних роботів.

Цікаві ситуації з роботами

Нещодавно у Саудівській Аравії під час презентації "чоловічого" гуманоїдного робота стався неприємний інцидент. Під час того, як журналістка розповідала про винахід, робот неналежним чином доторкнувся до неї.

Тим часом Tesla показала, чого навчилися її людиноподібні роботи за останній час. Тепер вони можуть самостійно ходити (правда повільно), повторювати за людиною і перекладати речі.

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