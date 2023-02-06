Мета розробників – випустити універсального андроїда вартістю менше ніж $100 тис., причому перший прототип обіцяють вже в цьому році.

З десяток компаній по всьому світу працює зараз над роботами-гуманоїдами, які покликані замінити більшу частину рутинної людської роботи. Заснована вихідцями з NASA Apptronik – одна з таких компаній.

Днями компанія показала прототипи свого робота Apollo, який, за словами творців, стане чимось на зразок "iPhone в світі робототехніки". Його відмінність від конкурентів в тому, що він не буде призначений для якоїсь однієї роботи, і зможе перемикатися між десятками видів діяльності за запитом людини.

Повноцінна презентація робота відбудеться на заході SXSW, який відбудеться в Остіні в березні, а зараз в компанії поділилися тільки відео про ранні прототипи:

Astra, у якого немає нижніх кінцівок,

і його протилежності QDH - без голови та повноцінних "рук".

До повноцінного серійного виробництва ці два прототипи об'єднають: вийде робот висотою 1.75 м, вагою близько 75 кг і максимальною підйомною вагою в 25 кг. Мета розробників – випустити універсального андроїда вартістю менше ніж $100 тис., причому перший прототип обіцяють вже в цьому році.

Ілон Маск готує своїх роботів з людськими особистостями

Згідно з задумом Tesla, їх робот покликаний замінити більшу частину рутинної людської роботи. Йдеться про покупки в маркетах та інших повсякденних турботах. При цьому Маск підкреслює, що робот не націлений відбирати робочі місця у самих людей.

Торік у жовтні Маск продемонстрував робочий прототип робота-гуманоїда Optimus. Виглядає він поки чудернацько, але вже здатний ходити та брати в "руки" предмети.

Також винахідник в одному з інтерв'ю розповів, що планує децентралізувати контроль над своїми роботами, аби "не допустити повстання машин і повторення сценарію з "Термінатора". Такий контроль унеможливить організовану участь роботів у масових протестах.

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