В компанії, яка презентувала такий винахід, вже відреагували на інцидент та заявили, що вживатимуть додаткових заходів.

У Саудівській Аравії під час презентації "чоловічого" гуманоїдного робота стався неприємний інцидент. Під час того, як журналістка розповідала про винахід, робот неналежним чином доторкнувся до неї. Про це пише Business Insider.

Відомо, що минулого тижня саудівська робототехнічна компанія QSS дебютувала, представивши нового робота-гуманоїда Мухаммеда на фестивалі DeepFest в Ер-Ріяді. Робота було одягнено в традиційний саудівський одяг, він розмовляв арабською та англійською мовами.

В публікації DeepFest в соцмережі X, Мухаммеда описали як "першого саудівського робота у формі людини". Також його назвали "національним проектом", який показує досягнення країни в галузі штучного інтелекту.

Під час презентації біля Мухаммеда стояла репортерка телеканалу Al Arabiya Равія Кассем, яка записувала, ймовірно, свій сюжет про цю подію.

На відео можна побачити, як робот простягає руку вперед, аби торкнутися до неї нижче спини. У відповідь на це Кассем різко подивилася на нього, підняла долоню на робота, а потім продовжила розмову.

Після цього користувачі соцмережі X звинуватили робота в тому, що він некоректно торкнувся до репортерки.

Водночас у компанії QSS для видання Metro зазначили, що робот був "повністю автономним" та працював "незалежно від прямого контролю з боку людини. Там додали, що співробітники компанії "заздалегідь проінформували всіх присутніх, в тому числі журналістів, про необхідність дотримуватися безпечної відстані від робота під час його демонстрації".

В QSS наголосили, що компанія переглянула відео та обставини інциденту та виявила, що під час цього не сталося "жодних відхилень від очікуваної поведінки" Мухаммеда.

Своєю чергою у компанії заявили, що будуть вживати "додаткових заходів", аби ніхто не зміг "наблизитися до робота в межах зони його руху".

Винаходи людства: останні новини

Як писав УНІАН, у Японії стартувало виробництво "літаючих автомобілів". Таким виробництвом займатимуться компанії Suzuki та SkyDrive. Вони випустять свій автомобіль під назвою SkyDrive SD-05.

Раніше очільник Nvidia Дженсен Хуан заявив, що в недалекому майбутньому штучний інтелект зможе писати код краще за програмістів, тому наразі немає сенсу вчити дітей програмуванню.

"Часто кажуть, що молодим людям "життєво важливо" вивчати програмування. Насправді, все зовсім навпаки. Наше завдання - створити обчислювальні технології, з якими нікому не доведеться програмувати. Щоб мовою програмування стала людська мова. Зараз кожен у світі - програміст. Це диво штучного інтелекту", - зазначив Дженсен Хуан.

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