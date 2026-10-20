Apple підтвердила нову презентацію: очікується MacBook Pro із сенсорним екраном

Очікується, що цього дня Apple також представить наступне покоління iPad mini та iMac із чіпом M6.

Apple підтвердила, що проведе нову презентацію наступного тижня. Презентація відбудеться 28 жовтня о 20:00 за київським часом під слоганом "Pro and Tell". Чи транслюватимуть подію для широкої публіки, невідомо.

Головним анонсом, за чутками, стане оновлений MacBook Pro, який вперше за п’ять років отримає повністю перероблений дизайн. Ноутбук стане помітно легшим, хоча його товщина зміниться незначно. Крім того, Apple планує позбутися великого вирізу у верхній частині екрана на користь невеликого отвору для камери.

Ще одним важливим нововведенням стане OLED-дисплей із підтримкою сенсорного керування. Така панель дозволить взаємодіяти з macOS не тільки за допомогою клавіатури та трекпада, а й торкаючись екрана. При цьому якогось істотного приросту продуктивності чекати не варто: нові MacBook Pro отримають уже знайомі процесори M5 Pro та M5 Max.

Відео дня

Окрім флагманських ноутбуків, компанія може оновити й більш доступні пристрої. Базовий 14-дюймовий MacBook Pro, який збереже нинішній дизайн, отримає процесор Apple M6. Аналогічний чип очікується й в оновленому моноблоці iMac.

Очікується, що цього дня Apple також представить наступне покоління компактного планшета iPad mini. За чутками, пристрій отримає актуальний процесор та OLED-дисплей. Але частота оновлення екрану, найімовірніше, залишиться на рівні 60 Гц.

Нагадаємо, минулого тижня компанія Apple представила свій перший хаб HomeView для управління "розумним будинком", нову приставку Apple TV 4K із чіпсетом A19 та колонку HomePod mini 2

Раніше з’явилася інформація про плани Apple щодо радикального редизайну iPhone у 2027 році. Компанія експериментує з безрамковим екраном, загнутим одразу з чотирьох боків. Завдяки цьому передня панель смартфона має виглядати як єдиний шматок скла.

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