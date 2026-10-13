Apple представила свій перший хаб для керування розумним будинком (фото)

Пристрій оснащений 7-дюймовим сенсорним екраном, камерою для відеодзвінків FaceTime та оновленою Siri на базі Apple Intelligence.

Apple представила HomeView – перший фірмовий хаб для управління розумним будинком, чутки про який ходили ще з 2021 року. Це пристрій із 7-дюймовим сенсорним дисплеєм, процесором A18 і камерою для відеодзвінків FaceTime.

В основі лежить оновлений голосовий помічник Siri AI, а також функція розпізнавання облич, яка запускає персоналізований інтерфейс для кожного мешканця будинку. Після верифікації HomeView показує особисті повідомлення, календарі, нагадування, а також індивідуальні налаштування будинку.

Основне призначення пристрою – бути командним центром усіх пристроїв у будинку. Для цього компанія спільно з LG та Schneider Electric випустила цілу серію аксесуарів: камери відеоспостереження, термостати, розумний замок. Також за допомогою HomeView можна спілкуватися через FaceTime та вмикати музику на колонках за допомогою AirPlay.

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Пристрій можна встановити на столі або закріпити на стіні. Власного акумулятора HomeView не має, тому для роботи його треба підключати до електромережі. У нижній частині корпусу розташовані два спеціальні повночастотні драйвери з оптимізацією звуку в реальному часі.

Попередні замовлення на HomeView уже розпочалися, продажі стартують 13 листопада. Ціна в США становить 299 доларів. У Європі новинка поки що не продаватиметься через недоступність Siri AI в iOS.

Разом із цим Apple сьогодні представила нову приставку Apple TV 4K з чипсетом A19, колонку HomePod mini 2 та аксесуари Apple Home Collection. Усі вони отримали підтримку оновленого голосового помічника Siri AI.

Раніше з’явилася інформація про плани Apple щодо радикального редизайну iPhone у 2027 році. Компанія експериментує з безрамковим екраном, загнутим одразу з чотирьох боків. Завдяки цьому передня панель смартфона має виглядати як єдиний шматок скла.

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