Головну особливість iPhone 20 Pro та Pro Max розкрили за рік до анонсу

Apple пропустить номерну серію "19", щоб приурочити випуск до 20-річчя бренду.

Apple нещодавно розпочала продаж iPhone 18 Pro і iPhone 18 Pro Max, але вже з’являються перші подробиці про ювілейні iPhone 20 Pro та 20 Pro Max. Інсайдери стверджують, що Apple пропустить номерну серію "19", щоб приурочити реліз до 20-річчя бренду,

Як пише PhoneArena з посиланням на авторитетного інсайдера Digital Chat Station, екрани iPhone стануть ще більшими. Базова Pro-модель отримає дисплей діагоналлю 6,41 дюйма з роздільною здатністю 2686 × 1236 пікселів. У Pro Max діагональ може зрости до 6,96 дюйма, а роздільна здатність – до 2912 × 1340 пікселів.

Головною зміною стане сама форма дисплея. Apple експериментує з безрамковим екраном, загнутим одразу з чотирьох боків. Завдяки цьому передня панель смартфона має виглядати як єдиний шматок скла, а металева рамка буде практично прихована під час звичайного використання.

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Для порівняння: iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max оснащені дисплеями розміром 6,3 та 6,9 дюйма відповідно. При цьому щільність пікселів у нових iPhone, найімовірніше, залишиться приблизно на колишньому рівні: близько 460 пікселів на дюйм.

Крім того, Apple продовжує шукати спосіб зменшити виріз Dynamic Island на екрані або взагалі прибрати його, залишивши лише невеликий отвір для селфі-камери у лівому верхньому куті.

Це далеко не вперше, коли в мережі пишуть про плани Apple щодо радикального редизайну iPhone у 2027 році. Раніше вже з’являлися чутки, що iPhone 20 Pro отримає спеціальний OLED-дисплей Samsung із плавними "мікровигинами" з усіх чотирьох боків. Такий екран візуально зробить пристрій майже повністю "безрамковим", створюючи ефект цілісного скла – ідею, яку колись просував Стів Джобс.

Цієї осені головним анонсом від Apple став перший складаний iPhone з гнучким дисплеєм. Флагманські iPhone 18 Pro також отримали чимало нововведень, а ось базова модель не була анонсована – її, за чутками, перенесли на весну 2027 року.

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