При цьому випуск складного айфона відклали до 2025 року.

Apple відклала вихід складного Айфона та перемикнулася на створення 20-дюймового ноутбука зі складним екраном, який також замінить блок фізичної клавіатури. Аналогічні продукти вже є в ASUS та Lenovo.

Таким інсайдом поділився аналітик Росс Янг, який дуже рідко помиляється в тому, що стосується ще не анонсованих пристроїв Apple.

Передбачалося, що реліз складного Айфона відбудеться вже в наступному році, проте після бесіди з джерелами в ланцюжку постачання Росс Янг змінив прогноз на 2025 рік. Ймовірно, в Apple вирішили не поспішати та довести пристрій до ідеалу. З чуток, його діагональ складе 8 дюймів.

З усім тим, купертинівці проявляють інтерес до створення MacBook з гнучким дисплеєм та обговорюють з постачальниками можливість виробництва 20-дюймових матриць. Очікується, що такий макбук закладе основу нової категорії пристроїв Apple. У складеному вигляді – звичайний лептоп, а в розкладеному та з підключеними аксесуарами – моноблок.

Янг вважає, що такий ноутбук вийде не раніше 2026-2027 року, після складного iPhone.

Очікується, що Apple проведе свою першу презентацію нових продуктів у 2022 році в середині березня. Окрім бюджетного iPhone SE 3, на весняному заході буде представлений новий iMac з 27-дюймовим дисплеєм, Mac mini з чіпами M1 Pro і M1 Max, а також нові планшети.

А вже на традиційній вересневій презентації Apple представлять нові флагманські айфони і навушники AirPods Pro 2, які отримають новий дизайн без ніжок, а також кілька датчиків руху для відстеження фітнесу. Там же анонсують 14-дюймовий MacBook Pro та нові смарт-годинники.

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