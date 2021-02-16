Точно невідомо, чи буде гаджет працювати з Apple Pencil, призначеним для iPad Pro, або інженери компанії розроблять спеціальний стилус.

Перший складаний смартфон Apple буде підтримувати роботу зі стилусом.

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Про це повідомляє видання EqualOcean.

Журналісти посилаються на закритий звіт агентства Omdia, фахівці якого, зокрема, відстежують інформацію про проекти Apple. Згідно з останнім повідомленням, американська компанія планує створити смартфон з підтримкою стилуса.

Точно невідомо, чи буде апарат працювати з Apple Pencil, призначеним для iPad Pro, або інженери компанії розроблять спеціальний стилус.

Також джерела підтвердили інформацію про те, що майбутній складаний iPhone отримає форм-фактор розкладачки. Модель візуально буде схожа на Samsung Galaxy Z Flip, в розкладеному стані діагональ дисплея апарату складе близько 6,7 дюйма. Виробник буде використовувати скло Ceramic Shield, яке повинно захистити екран девайсу від пошкоджень і численних розкриттів.

Аналітики вважають, що новий смартфон Apple вийде протягом найближчих декількох років. Його вартість буде Нижче середньої ціни по ринку. Це викликано тим, що в найближчі пару років вартість комплектуючих, необхідних для виробництва смартфонів з гнучким екраном, знизиться.

Чутки про те, що Apple працює над складним iPhone, з'являлися на ринку останні кілька років. Раніше джерела Bloomberg повідомили, що американська корпорація має намір випустити свій перший складаний смартфон, який може стати конкурентом для схожих пристроїв від Samsung.

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Автор: УНІАН