Пристрій скануватиме обличчя мешканців і автоматично відчинятиме для них двері – за аналогією з Face ID в iPhone.

Авторитетний інсайдер Марк Гурман з Bloomberg розповів, що Apple активно займається розробкою "розумного" дверного дзвінка, оснащеного технологією Face ID. Але випуск навряд чи відбудеться раніше 2026 року.

Пристрій скануватиме обличчя мешканців і автоматично відчинятиме для них двері – так само як Face ID дає змогу їм користуватися iPhone.

Очікується, що дзвінок буде бездротовим – найімовірніше він отримає модуль Wi-Fi власної розробки Apple. Також новий девайс підтримуватиме всі сторонні замки в HomeKit, але Apple також може співпрацювати з іншими брендами, що дасть змогу запропонувати комплексне рішення споживачам.

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За словами Гурмана, розумний дверний дзвінок із Face ID дасть змогу Apple конкурувати з уже наявними рішеннями, такими як Amazon Ring. Однак розробка такого продукту пов'язана з певними ризиками, якщо система виявиться замішана в проблемах безпеки, наприклад, у разі зломів.

Проєкт усе ще перебуває на ранніх стадіях розроблення, і він не вийде на ринок "раніше кінця наступного року". Водночас у 2025 році на нас чекає купа інших нових пристроїв розумного будинку.

Раніше повідомлялося, що Apple "воскресить" культовий комп'ютер iMac G4 у вигляді пристрою розумного будинку. Йдеться про свого роду багатофункціональний хаб, який поєднає можливості iPad, Apple TV і HomePod. Його анонс очікується навесні 2025-го.

За даними інсайдерів, Apple представить щонайменше п'ять нових пристроїв наступної весни. Найочікуванішим анонсом називають новий iPhone SE, характеристики якого порадують навіть Android-юзерів.

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