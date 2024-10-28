Виробник "воскресить" культовий комп'ютер iMac G4 у вигляді пристрою для розумного будинку.

Компанія Apple готує сюрприз для фанатів iMac G4. Як повідомляє відомий інсайдер Марк Гурман, виробник "воскресить" культовий комп'ютер 20-річної давності у вигляді пристрою для розумного будинку.

Йдеться про деякий багатофункціональний хаб, який поєднає можливості iPad, Apple TV і HomePod. Гурман пише, що девайс отримає напівсферичну основу з невеликим дисплеєм, розташованим під кутом, і підставку в стилі iMac G4 (2002).

Що цікаво, дисплей пристрою буде не прямокутним, як у iPad, а квадратним, розміром у "два iPhone, поставлених поруч". Завдяки невеликому розміру екрана Apple розраховує знизити ціну на новинку. У компанії впевнені, що так користувачі розміщуватимуть по одному такому пристрою в різних кімнатах.

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Неназваний девайс отримає власну операційну систему homeOS і "підійде" для FaceTime, використання "Нотаток" і "Календаря" та показу фото і відео. Також пристрій виступатиме центром для управління розумним будинком і колонкою.

Презентація пристрою очікується навесні наступного року. Також Apple готує і більш преміальну версію з механічною кінцівкою, яка зможе нахиляти, піднімати, опускати і обертати дисплей на 360 градусів. Цей девайс коштуватиме до $1000 і з'явиться не раніше 2026 року.

Усі пристрої, які Apple покаже в найближчі пів року

До кінця жовтня компанія представить перші Mac на базі чіпа M4. На нас чекає 14- і 16-дюймовий MacBook Pro, нові iMac і Mac Mini, і, можливо, нові версії Magic Mouse, Magic Keyboard і Magic Trackpad.

У межах весняної презентації 2025 року очікують на анонс MacBook Air із чипом М4, iPad Air і нового доступного iPhone SE, характеристики якого потішать навіть Android-юзерів.

Нагадаємо, раніше цього місяця Apple представила новий iPad mini. Компактний планшет обзавівся процесором A17 Pro під ШІ-можливості Apple Intelligence, але залишився в колишньому дизайні.

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