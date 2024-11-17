Найочікуванішим анонсом має стати iPhone SE 4, характеристики якого порадують навіть Android-юзерів.

Компанія Apple представить щонайменше п'ять нових пристроїв наступної весни. Про це повідомляє видання 9to5Mac.

Початок наступного року ознаменує вихід доступного iPhone SE 4. Інсайдери кажуть, що нас чекає "найбільше оновлення" iPhone SE з моменту його дебюту в 2016 році.

Актуальний SE 3 повторює дизайн iPhone 8 з величезними рамками і Touch ID. Новинка ж візьме все найкраще з останніх поколінь: дисплей збільшиться до 6,1 дюйма й перейде на OLED-панель, з'явиться Face ID, USB-C, і загалом смартфон буде схожий на iPhone 14. Новий iPhone SE 4 також стане першим пристроєм, у якому використовуватиметься власний модем Apple.

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Також наступної весни базовий iPad, найімовірніше, отримає своє перше оновлення з 2022 року. Основна увага буде приділена підтримці Apple Intelligence. Візуальних змін навряд чи варто чекати. Ще Apple має оновити iPad Air, доповнивши серію планшетом із чипсетом M3 і 90-герцовим екраном.

Ще одне очікуване оновлення – MacBook Air 13 і 15 з процесором M4. Оновлення було б істотнішим, якби Apple не перевела всі поточні Air на 16 ГБ ОЗУ, вважають у 9to5Mac.

Ще одним весняним пристроєм американського бренду стане абсолютно новий продукт для розумного будинку. Очікується, що новинка поєднає можливості iPad, Apple TV і HomePod, а використання чипа A18 дасть їй змогу коректно працювати з ШІ-пакетом Apple Intelligence.

Також ходять чутки про нове покоління AirTag і оновлення для професійних комп'ютерів Mac Studio і Mac Pro, однак про дату виходу немає нічого конкретного. Іншими словами, вони можуть вийти навесні 2025 року, а можуть затриматися до кінця року.

Буквально нещодавно компанія Apple випустила першу партію комп'ютерів на базі M4. Серед них – MacBook Pro з рекордною батареєю на 24 години, Mac mini в новому дизайні, iMac на базі M4 і Magic-аксесуари з USB-C.

Чутки майже за рік до анонсу iPhone 17 говорять, що iPhone 2025 буде найцікавішою серією в найближчі роки. З виходом iPhone 17 істотно оновляться камери, зокрема "фронталка", а базові моделі нарешті перейдуть на 120-герцові екрани. Є ще одна причина дочекатися iPhone 2025 року - це загадковий iPhone Air.

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