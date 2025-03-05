Обсяг акумулятора збільшиться всього на 300 mAh.

Samsung готує до випуску нову "розкладачку" Galaxy Z Flip 7, і, судячи з витоків, смартфон отримає акумулятор ємністю 4300 mAh замість 4000 mAh у попередньої моделі Galaxy Z Flip 6.

Різниця в 300 mAh виглядає незначною, особливо на тлі конкурентів, які активно впроваджують технології енергоефективності та більш ємні батареї.

Ті ж інсайдери повідомляють, що Samsung залишається вірна своїй стратегії поділу акумулятора на два блоки, що обмежує його загальну ємність. Це дозволяє компанії утримувати компактність пристрою, але не дає відчутного приросту автономності.

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У той час як інші виробники роблять більш радикальні кроки в бік збільшення батарей і переходять на нові технології, такі як кремній-вуглецеві акумулятори, Samsung, схоже, не поспішає впроваджувати подібні нововведення, зосередившись на інших елементах смартфона.

Більше офіційної інформації про Galaxy Z Flip 7 ми дізнаємося на івенті Unpacked у липні.

Раніше ми розповідали, що флагманський Samsung Galaxy S26 Ultra тестується з таким же сховищем, як у попередника. Можливо, що на релізі покупцям так само будуть доступні варіанти на 256 ГБ, 512 ГБ і 1 ТБ вбудованої пам'яті.

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