Samsung готує до випуску нову "розкладачку" Galaxy Z Flip 7, і, судячи з витоків, смартфон отримає акумулятор ємністю 4300 mAh замість 4000 mAh у попередньої моделі Galaxy Z Flip 6.
Різниця в 300 mAh виглядає незначною, особливо на тлі конкурентів, які активно впроваджують технології енергоефективності та більш ємні батареї.
Ті ж інсайдери повідомляють, що Samsung залишається вірна своїй стратегії поділу акумулятора на два блоки, що обмежує його загальну ємність. Це дозволяє компанії утримувати компактність пристрою, але не дає відчутного приросту автономності.
У той час як інші виробники роблять більш радикальні кроки в бік збільшення батарей і переходять на нові технології, такі як кремній-вуглецеві акумулятори, Samsung, схоже, не поспішає впроваджувати подібні нововведення, зосередившись на інших елементах смартфона.
Більше офіційної інформації про Galaxy Z Flip 7 ми дізнаємося на івенті Unpacked у липні.
Раніше ми розповідали, що флагманський Samsung Galaxy S26 Ultra тестується з таким же сховищем, як у попередника. Можливо, що на релізі покупцям так само будуть доступні варіанти на 256 ГБ, 512 ГБ і 1 ТБ вбудованої пам'яті.