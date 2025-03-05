Також повідомляється, що Samsung прагне випустити S26 Ultra з власним процесором, але не факт, що їй це вдасться.

Samsung вже тестує прототип Galaxy S26 Ultra, і, судячи з витоків, його конфігурації пам'яті не зміняться порівняно з S25 Ultra: користувачі зможуть вибрати між 256 ГБ, 512 ГБ і 1 ТБ.

Що ще цікаво, так це те, що тестові версії смартфона працюють на чипсеті Qualcomm, ймовірно, це Snapdragon 8 Elite Gen 2. Раніше повідомлялося, що Samsung знову поступилася виробництвом топового процесора конкуренту, замовлення на випуск чіпів отримала TSMC, що використовує свій покращений 3-нм техпроцес N3P.

Однак у Samsung залишається шанс змінити ситуацію. Компанія тестує новий Exynos 2600, створений на її 2-нм техпроцесі GAA. Поки що рівень виходу придатних чіпів (тобто відсоток робочих процесорів, одержуваних на етапі виробництва) становить близько 30%. Для масового випуску цей показник повинен досягти хоча б 70%, інакше виробництво буде нерентабельним.

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Якщо Samsung не встигне поліпшити результати в найближчі 10 місяців, Galaxy S26 Ultra, ймовірно, вийде тільки з процесором від Qualcomm.

Раніше ми розповідали про Nothing Phone 3a, який може стати хітом у середньому сегменті.

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