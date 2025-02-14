Смартфон стане прямим конкурентом Huawei Mate XT.

У січні Samsung офіційно оголосила про розробку телефону з потрійним складаним екраномщ Хоч корейський виробник поки не ділився подробицями, витоки і чутки вже дають змогу уявити, чого можна очікувати.

Авторитетний інсайдер Росс Янг поділився інсайдом про характеристики його унікального екрана. За інформацією Янга, це буде 6,49-дюймова панель, як і в майбутнього Galaxy Z Fold 7. Однак у повністю розкладеному стані пристрій перетворюється на повноцінний планшет з діагоналлю екрана 10 дюймів.

Цікавий момент полягає в наступному: на відміну від Huawei Mate XT, який складається як гармошка, залишаючи частину екрана відкритою, у Samsung буде використовуватися механізм складання в стилі літери G. Це дає змогу пристрою складатися всередину з обох боків, що виключає відкриті ділянки. Такий підхід обіцяє підвищити довговічність смартфона.

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За інформацією Янга, компанія також розробляє новий тип захисної плівки спеціально для цього пристрою.

З огляду на складнощі, пов'язані з виробництвом такого смартфона, очікується, що обсяги виробництва будуть обмеженими. На старті його позиціюватимуть як експериментальну преміальну модель, а не як масовий флагман.

А ось скільки коштуватиме такий смартфон – питання відкрите. Одне можна сказати точно – він не буде дешевим. Huawei Mate XT стартував з майже 3000 доларів у Китаї, тому можна очікувати, що "трикладушка" Samsung опиниться в схожому ціновому діапазоні.

Згідно з витоками, пристрій буде випущено вже в третьому кварталі 2025 року (з липня по вересень) і приєднається до інших складних моделей Samsung, а саме Galaxy Z Fold 7 і Z Flip 7, а також більш доступного Galaxy Z Flip 7 FE.

А тим часом Samsung готується до презентації Galaxy S25 Edge. Цей новий ультратонкий смартфон компанії і головний конкурент iPhone 17 Air.

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