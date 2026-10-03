iPhone 18 Pro проти iPhone 17 Pro та 16 Pro Max: що насправді змінилося

За останні два покоління iPhone зазнав помітних покращень у плані камери, автономності та швидкості заряджання, тоді як зовнішній вигляд та екран практично не змінилися.

Після виходу лінійки iPhone 18 Pro виникає закономірне запитання: наскільки нові телефони відрізняються від торішніх моделей і чи варто власникам старіших iPhone оновлюватися.

Експерти The Independent і Tom’s Guide порівняли пристрої різних поколінь і дійшли висновку, що головні зміни торкнулися камери, автономності та швидкості заряджання, тоді як зовнішній вигляд і екран змінилися незначно.

iPhone 18 Pro та 17 Pro: зовні майже без змін

iPhone 18 Pro зберіг 6,3-дюймовий OLED-дисплей із роздільною здатністю 2622 × 1206 пікселів і динамічною частотою оновлення 1–120 Гц. Корпус теж практично не змінився: розміри двох моделей однакові, але новий смартфон трохи важчий – 211 проти 204 г.

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Головна зовнішня відмінність – у передній частині. Apple зменшила Dynamic Island, а система Live Activities тепер може одночасно відображати до трьох активностей. Крім того, iPhone 18 Pro отримав нові варіанти забарвлення корпусу – бордовий та крижано-синій.

Головне оновлення – камера

Найпомітніша зміна в iPhone 18 Pro пов’язана з основною камерою. Смартфон зберіг потрійну систему з 48-мегапіксельних датчиків, але основна камера вперше отримала змінну діафрагму.

Користувач може вручну обирати значення від f/1,48, f/1,8, f/2,8 до f/4,0. При більш відкритій діафрагмі камера пропускає більше світла й сильніше розмиває фон, а при більш закритій – збільшується глибина різкості.

Tom’s Guide перевірив нову камеру iPhone 18 Pro Max безпосередньо у порівнянні з iPhone 16 Pro Max. Під час звичайної зйомки вдень різниця виявилася не завжди очевидною: обидва смартфони добре справлялися з деталізацією, кольорами та динамічним діапазоном. Але при 4-кратному збільшенні нова модель демонструвала більше деталей, а під час макрозйомки забезпечувала більш насичені кольори та чіткі текстури.

При максимальному збільшенні iPhone 16 Pro Max також показав хороший результат: незважаючи на 12-Мп телефотомодуль, смартфон зберіг гідну деталізацію.

Продуктивність помітно зросла

iPhone 18 Pro працює на новому процесорі A20 Pro, виготовленому за 2-нм технологічним процесом, тоді як iPhone 17 Pro використовує A19 Pro з 3-нм технологічним процесом. Apple заявляє про приріст графічної продуктивності до 40%.

Крім того, компанія значно вдосконалила систему охолодження: площа випарної камери стала приблизно втричі більшою. За даними Apple, це дозволяє підтримувати на 40% вищу продуктивність під час тривалого навантаження.

Практичні тести Tom’s Guide показують ще більш істотний розрив між iPhone 18 Pro Max і 16 Pro Max. У Geekbench 6 нова модель набрала 4741 бал у одноядерному та 12 789 балів у багатоядерному тесті проти 3386 і 8306 відповідно у iPhone 16 Pro Max. У графічному тесті 3DMark Solar Bay Unlimited результат склав 67,9 кадрів/с проти 28,1 кадрів/с.

Автономність зросла, а зарядка стала набагато швидшою

У iPhone 18 Pro заявлено до 34 годин відтворення відео проти 31 години у iPhone 17 Pro. Пришвидшилася й дротова зарядка – до 50% новий смартфон можна зарядити за 15 хвилин при використанні адаптера потужністю 60 Вт або вище, тоді як iPhone 17 Pro потребує 20 хвилин з адаптером 40 Вт.

У тесті Tom’s Guide iPhone 18 Pro Max пропрацював 18 годин 27 хвилин проти 17 годин 38 хвилин у iPhone 16 Pro Max. При цьому різниця у швидкості заряджання ще помітніша: за 15 хвилин новий смартфон досяг 53%, а стара модель – 29%. За пів години показники склали 80% і 55% відповідно.

Екран також отримав кілька важливих вдосконалень

За характеристиками екрани iPhone 18 Pro Max і 16 Pro Max виглядають майже однаково: обидва оснащені 6,9-дюймовими OLED-панелями з частотою до 120 Гц. Однак лабораторний тест Tom’s Guide виявив істотну різницю в яскравості.

iPhone 18 Pro Max досяг 2326 ніт, тоді як Pro Max показав 1385 ніт. На практиці це особливо помітно під час використання смартфона під прямими сонячними променями. Новий Dynamic Island також став компактнішим, а кількість Live Activities, що відображаються одночасно, збільшилася з двох до трьох.

Ціна стала вищою

iPhone 18 Pro стартує з позначки 1449 євро за версію з 256 ГБ пам'яті проти 1299 євро за iPhone 17 Pro на момент виходу. При цьому об'єм накопичувача в базовій конфігурації не змінився.

У Європі офіційна ціна на iPhone 18 Pro Max починається з 1599 євро, тоді як стартова ціна iPhone 16 Pro Max становила €1449.

Чи варто міняти старий iPhone на новий

Порівняння The Independent показує, що перехід з iPhone 17 Pro на iPhone 18 Pro дає насамперед більш просунуту камеру, новий процесор, покращене охолодження, вищу автономність та прискорену зарядку. При цьому дизайн і дисплей залишилися практично незмінними.

При переході з iPhone 16 Pro Max різниця помітніша: новий смартфон пропонує потужніший A20 Pro, значно яскравіший дисплей, змінну діафрагму основної камери, покращену фронтальну камеру та значно швидшу зарядку. Хоча в повсякденній зйомці розрив між поколіннями не завжди виявляється великим – особливо при звичайному денному освітленні.

Таким чином, для власників iPhone 17 Pro оновлення виглядає скоріше еволюційним, тоді як після двох поколінь різниця стає помітнішою. Хоча й тут окремі переваги нового смартфона залежать від того, наскільки важливими для користувача є камера, яскравість екрану та висока продуктивність.

Раніше експерти розповіли, який iPhone купити при обмеженому бюджеті. До добірки увійшли як нові смартфони, так і відновлені моделі.

Цієї осені головним анонсом Apple став перший складаний iPhone, на який фанати чекали понад 10 років. Вартість пристрою починається від $1999 (близько 90 000 грн) за модель із 256 ГБ вбудованої пам’яті.

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