iPhone Duo показали на живих фото і відео: перші відгуки про смартфон-розкладачку

Новий смартфон помітно відрізняється від звичних моделей iPhone і пропонує формат, який Apple розробляла понад 10 років.

Після великої вересневої презентації Apple надала журналістам доступ до новинок, щоб ті могли оцінити їх наживо. У мережі вже з’явилися фото та відео з новими iPhone, зокрема зі складаним iPhone Duo.

Як пише The Verge, iPhone Duo справді сприймається як щось нове. Внутрішній екран отримав виражене матове покриття, яке ідеально справляється з відблисками – навіть від вікон над зоною, де проходило тестування.

Механізм складання працює плавно і має захист за стандартом IP68, а характерну складку на дисплеї практично неможливо відчути пальцем. Зовнішня матриця розміром 5,4 дюйма досить компактна за сучасними мірками і виглядає незвично.

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Найцікавіше відбувається під час відкриття та закриття розкладачки. Замість простого перемикання між двома екранами відбувається плавна анімація: вміст буцімто поступово виходить із фокусу й знову стає чітким у міру того, як дисплей приймає потрібне положення. У таких дрібницях і проявляється магія Apple.

Журналісти також перевірили iPhone Duo в режимі ноутбука: на внутрішньому екрані було запущено Netflix, а елементи керування спочатку відображалися в нижній половині екрана, після чого зникали.

У режимі "намету" доступні й звичні можливості StandBy – причому смартфон може використовувати цей режим навіть без підключення до зарядки. Наскільки сильно така функція вплине на час автономної роботи, стане зрозуміло після повноцінного тестування.

Чутки про розробку складаного iPhone ходили щонайменше з 2017 року. Через два роки після цього Samsung випустила свій перший складаний смартфон. Відтоді майже всі головні Android-виробники вийшли на цей ринок, зокрема Google, Motorola, Huawei, Xiaomi та Oppo.

Протягом десятиліття Apple приписували розробку різних варіантів складаних пристроїв. Серед них були класичні моделі, що складаються за принципом книги, більш компактні смартфони у форматі розкладачки та навіть великі складані iPad. У підсумку Apple зупинилася на власному варіанті конструкції/

Ранні чутки припускали, що складний iPhone буде схожий на два iPhone Air, з'єднані між собою. Однак співвідношення сторін 1,4:1 зробило смартфон більш широким і приземкуватим – у складеному вигляді він нагадує паспорт.

Завдяки цьому внутрішній 7,6-дюймовий екран вийшов ширшим, ніж у багатьох інших складних смартфонах. Це робить його зручнішим для перегляду відео в горизонтальній орієнтації, а у вертикальному режимі він добре підходить для читання довгих сторінок і одночасної роботи з кількома програмами.

Основна камера отримала два модулі. Вона дозволяє робити фотографії з роздільною здатністю 48 Мп і підтримує двократний оптичний зум. За своїми можливостями система багато в чому повторює камеру iPhone 18 Pro, однак у складаній моделі немає регульованої діафрагми.

Детальні огляди iPhone Duo з’являться вже ближче до початку продажів новинки. Пристрій стане доступним для придбання 23 жовтня за ціною від 1999 доларів за версію з 256 ГБ пам’яті.

9 вересня Apple провела велику презентацію своїх новинок. Головним анонсом став перший iPhone з гнучким екраном. Флагманські iPhone 18 Pro також отримали чимало нововведень, а ось базову версію перенесли на 2027 рік.

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