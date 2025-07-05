Наприклад, для краш-тестів компанія використовує спеціального робота, який упускає пристрої з різної висоти.

Apple поділилася унікальними подробицями про те, як тестує свої девайси перед тим, як випустити їх на ринок. Виробник пустив у свою спеціальну лабораторію журналістів із Counterpoint Research.

Загалом тести діляться на чотири категорії:

Кліматичні тести

Водні випробування

Краш-тести

Вібраційні тести

Кліматичні тести проводяться, щоб підготувати девайси до роботи в найрізноманітніших погодних умовах – офіційно техніка Apple продається в 175 країнах.

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У рамках тестування Apple протягом 100 годин піддає свої девайси впливу солі, яскравого світла, а також пилу з пустелі Арізони, щоб дізнатися, що відбувається, коли дрібні частинки піску потрапляють у динаміки iPhone або зарядний порт. У випадку з AirPods деякі тести включають в себе виробництво штучних версій поту і вушної сірки.

Водні тести перевіряють техніку на відповідність стандартам IP, наприклад, IP68 у випадку з iPhone 16 Pro. Це найвищий рівень захисту, який означає повну стійкість до пилу і здатність продовжувати нормально працювати після занурення у воду на глибину до 6 метрів протягом однієї години.

Тести починаються з базового випробування крапельної стелі для імітації дощу, потім гаджети обливають водою під тиском і занурюють у воду в спеціальних резервуарах. Тести Apple також включають інші рідини, які часто зустрічаються, такі як газовані напої, соки, сонцезахисний крем і парфуми.

Для краш-тестів Apple використовує спеціального робота, який кидає девайси з різних висот, кутів і на різні поверхні, включно з щебенем, гранітом і асфальтовими плитами.

Усі падіння та удари згодом аналізуються інженерами Apple через спеціальний додаток, щоб зрозуміти, як пристрій з ними справляється.

Під час вібраційних тестів пристрої перевіряють на стійкість до вібрацій, які можуть виникнути, наприклад, при знаходженні в багажнику мотоцикла, що їде нерівним ґрунтом.

Для цих випробувань використовують вібростенд, що імітує різні частоти і сценарії, включно з транспортуванням. За отриманими результатами інженери Apple регулюють внутрішнє компонування елементів пристрою і його корпус.

До цього відеороликом з лабораторії стрес-тестів Apple ділився блогер MKBHD.

А тим часом Apple готується до вересневої презентації, де на нас чекають нові iPhone, Apple Watch, AirPods Pro і, можливо, iPad Pro на чипі M5.

Також Apple, за чутками, працює над бюджетним MacBook на базі процесора від iPhone і одразу сімома переносними пристроями - перше випустять уже цієї осені.

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