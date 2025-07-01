Тут багато раритетних девайсів, якщо не брати до уваги iPhone 16.

Команда бенчмарка AnTuTu оновила традиційний рейтинг пристроїв Apple, які, згідно з опитуваннями, користувачі техніки бренду люблять найбільше. Ці дані нам насамперед цікаві тим, що дають змогу дізнатися, які моделі iPhone в "улюбленцях" у користувачів.

Прямо зараз найбільшу задоволеність власникам приносить iPhone 12 Mini (95,77% лайків). Його люблять за компактні розміри, яскравий OLED-дисплей на 5,4 дюйма, потужний чип і оптимальні фотоможливості. Це той самий випадок, коли в маленькому корпусі є практично вся флагманська начинка.

Ще один улюбленець користувачів – iPhone SE 2020 з оцінкою 94,94%. У нього ще менші габарити, а діагональ екрана всього 4,7 дюйма. Таким зручно користуватися однією рукою і носити в кишені навіть з чохлом. Дизайн у нього "привіт із 2017", зате актуальні оновлення iOS все ще приходять.

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Також у списку Apple-пристроїв знайшлось місце iPhone 8, iPhone 16 і iPhone 13 Mini. Очевидно, що багато хто з користувачів не готові миритися з трендом на "лопатофони" і тому так сильно цінують свої компактні гаджети. У сучасних реаліях iPhone 16 з 6,1 дюймовим екраном теж можна вважати компактом.

Безумовним лідером "народного" рейтингу Apple став iPad Air 4. Недорогий планшет вийшов ще п'ять років тому, але запас потужності у нього ще достатній, а зовні його не відрізниш від найновішого iPad Air.

Раніше з'явилася інформація, що Apple збільшить діагональ дисплея в базовому iPhone 17 з 6,1 до 6,3 дюймів. У 2024 році таку ж зміну отримав iPhone 16 Pro.

Нагадаємо, у Xiaomi нещодавно вийшов найкомпактніший смартфон з дисплеєм 3,5 дюйма – таким же, як в iPhone 4. Щодо "начинки", то в девайс вмістили все, що змогли, з урахуванням його компактності та вартості.

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