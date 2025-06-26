Нові флагманські планшети першими отримають 3 нм систему-на-чіпі Apple M5.

У мережі з'явилися подробиці про наступний флагманський iPad – iPad Pro на M5. За даними MacRumors, у Південній Кореї вже почалося масове виробництво OLED-дисплеїв для нового планшета. Це вказує на те, що його реліз може відбутися раніше очікуваного – вже в жовтні або листопаді.

Samsung Display і LG вже приступили до серійного випуску OLED-панелей. На відміну від торішньої серії, де Samsung виробляла панелі тільки для 11-дюймового iPad Pro, а LG – для 13-дюймового, тепер обидві компанії постачатимуть панелі обох форматів, що, ймовірно, пов'язано з прагненням Apple прискорити виробництво і забезпечити стабільний ланцюжок поставок.

Таким чином, восени від Apple очікується оновлення iPhone, Apple Watch, AirPods Pro і нові iPad Pro на Apple M5. Також ходять чутки про AirTag 2-го покоління. Смарт-мітка вийшла навесні 2021-го і відтоді не отримала жодного оновлення.

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Подробиць про iPad Pro на M5 поки небагато. Відомо, що нові планшети першими отримають 3 нм систему-на-чипі Apple M5. Експерти очікують істотний приріст обчислювальної та графічної продуктивності порівняно з M4.

Востаннє iPad Pro M4 оновлювали у травні 2024 року. Він став першим планшетом Apple з OLED-дисплеєм. А корпус пристрою став найтоншим, який коли-небудь був у iPad – всього 5,1 мм.

Раніше авторитетний Apple-інсайдер опублікував дорожню карту iPhone до 2030 року. Очікується, що яблучні телефони пройдуть три етапи розвитку: від зменшеного овального вирізу у 2026-му році до абсолютно "безрамкового" айфона через 5 років.

Нагадаємо, на конференції WWDC 2025 компанія Apple замість iOS 19 представила одразу iOS 26 у новому скляному дизайні. У компанії називають це оновлення найбільшим за останні 11 років, тобто з часів iOS 7.

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