Названо найкращі недорогі Android-смартфони із підтримкою бездротової зарядки

Під час складання добірки фахівці враховували не лише вартість пристроїв, а й їхні характеристики.

Бездротова зарядка залишається однією з найпопулярніших функцій смартфонів, проте виробники зазвичай залишають її лише для флагманських моделей. При цьому на ринку є відносно доступні Android-пристрої, які підтримують цю технологію та пропонують гідні характеристики.

Експерти порталу BGR виділили чотири моделі, на які варто звернути увагу тим, хто хоче заряджати телефон без кабелю й не переплачувати за флагман. Усі розглянуті моделі підтримують бездротову зарядку потужністю не менше 10 Вт і оснащені екранами з частотою оновлення до 120 Гц.

Infinix Note 40 Pro

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Одним із найдоступніших варіантів став Infinix Note 40 Pro, який продається за $250. Він оснащений AMOLED-екраном з роздільною здатністю 1080×2436 пікселів і частотою оновлення 120 Гц, а також процесором Dimensity 7020, що належить до бюджетного та середнього сегментів.

Смартфон підтримує бездротову зарядку MagCharge потужністю 20 Вт – власну розробку Infinix, яка є альтернативою Apple MagSafe. Потужність дротової зарядки сягає 45 Вт. Також смартфон підтримує зворотну зарядку: за його допомогою можна заряджати інші пристрої як через бездротове з’єднання, так і через кабель.

Тим, хто шукає ще дешевший смартфон, варто звернути увагу на базову модель Infinix Note 40. Вона підтримує бездротову зарядку MagCharge потужністю 20 Вт і коштує $200. Однак у обох моделей є особливість: у корпус не вбудовано магнітів для точного позиціювання на зарядній платформі. Тому для повноцінного використання магнітної системи знадобиться окремий сумісний чохол.

Motorola Edge (2025)

Ще один варіант – Motorola Edge (2025). На момент виходу в червні 2025 року пристрій надійшов у продаж за ціною $550 у США, але на сьогодні його вартість знизилася до $350. Смартфон підтримує бездротову зарядку потужністю 15 Вт і оснащений P-OLED-екраном з роздільною здатністю 1220×2712 пікселів та частотою оновлення 120 Гц.

За продуктивність відповідає процесор MediaTek Dimensity 7400 Ultra. Основна камера має роздільну здатність 50 Мп, також передбачені 10-Мп телеоб'єктив і надширококутна камера на 50 Мп. Смартфон може записувати відео у роздільній здатності 4K зі швидкістю 30 кадрів на секунду.

Ємність акумулятора становить 5200 мАг, а потужність дротової зарядки досягає 68 Вт. Тести показали, що всього шести хвилин зарядки достатньо для цілого дня автономної роботи, хоча фактичний час використання залежить від навантаження.

Google Pixel 10a

Бюджетна лінійка Google Pixel також пропонує моделі з бездротовою зарядкою. Починаючи з Pixel 7a, ця функція присутня в пристроях серії A, тому покупцям не обов’язково обирати флагманські моделі.

Актуальний Pixel 10a коштує близько $500 і підтримує бездротову зарядку потужністю 10 Вт. Він оснащений P-OLED-екраном із частотою оновлення 120 Гц і роздільною здатністю 1080 × 2424 пікселів. Основна камера має роздільну здатність 48 Мп, а надширококутна – 13 Мп.

При цьому оптимізоване програмне забезпечення та інтерфейс Google надають смартфону перевагу над деякими конкурентами, які на папері можуть виглядати потужнішими. Однак за продуктивністю Pixel 10a все ж поступається дорожчим пристроям.

Samsung Galaxy S26 FE

На відміну від смартфонів серії Galaxy A, пристрої лінійки Fan Edition (FE) пропонують деякі флагманські можливості за більш доступною ціною. Зокрема, Samsung Galaxy S26 FE підтримує бездротову зарядку і на офіційному сайті компанії продається за $600.

Щоб знизити вартість, Samsung пішла на кілька компромісів. Смартфон отримав захист від води та пилу за стандартом IP68, але замість міцнішого Armor Aluminum використовується звичайний алюмінієвий сплав. Крім того, пристрій не має технології LTPO, тому не підтримує повноцінну динамічну зміну частоти оновлення екрана.

При цьому дисплей за іншими характеристиками можна порівняти з базовим Galaxy S26. Набір камер теж багато в чому повторює флагманський: основна відмінність полягає в телеоб'єктиві, роздільну здатність якого зменшили з 10 до 8 Мп. За продуктивність відповідає чипсет Exynos 2500 попереднього покоління замість Exynos 2600.

Якщо ціна Galaxy S26 FE здається занадто високою, можна розглянути відновлені телефони Samsung минулих років. Наприклад, Galaxy S24 можна знайти приблизно за $330, а Galaxy S24 FE – менш ніж за $320.

Раніше експерти протестували та обрали найкращі смартфони для фото у 2026 році. До списку увійшли моделі Samsung, Apple, Google, Xiaomi та Honor, які вирізняються якістю знімків, можливостями зуму, нічною зйомкою та інструментами обробки зображень.

А якщо пріоритетом є тривала програмна підтримка, складено рейтинг Android-смартфонів, які максимально довго отримуватимуть оновлення – аж до 2033 року.

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