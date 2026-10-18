Сім років оновлень: які Android-смартфони отримали найдовшу підтримку

Тривала підтримка гарантує не лише доступ до нових функцій, а й стабільну роботу та безпеку смартфона.

У 2026 році тривала програмна підтримка Android вже не обмежується Google і Samsung. До виробників, які обіцяють випускати оновлення протягом 7 років, приєдналися Motorola, Honor і Fairphone. Це дає покупцям більше можливостей вибрати пристрій, який залишатиметься актуальним протягом тривалого часу.

Видання Gizmochina склало повний список Android-пристроїв, які максимально довго отримуватимуть оновлення – аж до 2033 року. Це гарантує не тільки отримання нових функцій, а й стабільну роботу та безпеку смартфона.

Google Pixel 11 – найкращий вибір для більшості

Google Pixel 11 коштує від 899 євро і отримуватиме оновлення Android, виправлення безпеки та функціональні оновлення Pixel Drops протягом семи років. Підтримка смартфона має тривати до серпня 2033 року.

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Пристрій працює під управлінням Android 17 і оснащений чіпом Tensor G6. Google також обіцяє постачати запасні частини протягом 7 років. Це дозволить власникам за необхідності замінювати окремі компоненти, наприклад акумулятор, замість того, щоб купувати новий смартфон, коли старий почне зношуватися.

Дорожчий Pixel 11 Pro XL теж отримуватиме підтримку до серпня 2033 року. Він має збільшений 6,8-дюймовий екран і більш просунуту камеру.

У преміальному сегменті також виділяється Galaxy S26 Ultra. Samsung обіцяє випускати оновлення протягом 7 років – це означає підтримку оновлень Android аж до Android 23, а також регулярні виправлення безпеки та проміжні оновлення One UI.

Смартфон оснащений 6,9-дюймовим дисплеєм, процесором Snapdragon 8 Elite Gen 5 та стилусом S Pen, який можна використовувати для нотаток, малювання та інших завдань. Ще одна особливість – режим захисту екрана від сторонніх поглядів, що обмежує видимість вмісту під кутом.

При цьому важливо враховувати, що Samsung випустила телефон у лютому 2026 року, тому 7-річний термін підтримки закінчиться приблизно в лютому 2033 року – на пів року раніше, ніж у Pixel 11

Які ще смартфони довго отримуватимуть оновлення:

Samsung Galaxy S26 FE – оптимальний варіант за співвідношенням ціни та можливостей. Смартфон оснащений яскравим 6,7-дюймовим AMOLED-екраном, а за відчуттями від використання та програмною підтримкою не поступається дорожчим моделям Galaxy.

Google Pixel 10a – найкращий бюджетний смартфон. Телефон надійшов у продаж у березні 2026 року за ціною $499 і, як і Pixel 11, отримає 7 років оновлень Android, виправлень безпеки та функцій Pixel Drops.

Motorola Signature – альтернатива Google та Samsung. Motorola Signature став першим флагманом компанії з семирічною програмною підтримкою. За продуктивністю він поступається Galaxy S26 Ultra, зате коштує дешевше за флагман Samsung.

Honor Magic V6, Pixel 11 Pro Fold і Galaxy Z Fold 8 Ultra – складні моделі з найдовшими термінами оновлень ПЗ. Для тих, хто готовий доплатити за форм-фактор "два в одному" (телефон + планшет), але побоюється швидкого старіння гаджета.

Fairphone Gen 6+ – найкращий смартфон для самостійного ремонту. Компанія відома тривалою підтримкою ПЗ, а також чудовою ремонтопридатністю своїх пристроїв. Завдяки змінним компонентам власники можуть замінювати окремі деталі та продовжувати користуватися пристроєм.

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