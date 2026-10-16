Від нічної зйомки до потужного зуму: названо найкращі смартфони для фото у 2026 році

Вибір залежить від того, які завдання є пріоритетними.

Видання Amateur Photographer оновило рейтинг найкращих смартфонів для фотографії у 2026 році. До списку увійшли флагмани Samsung, Apple, Google, Xiaomi та Honor, які вирізняються якістю знімків, можливостями зуму, нічною зйомкою та інструментами обробки зображень.

На думку авторів рейтингу, сучасні смартфони часто перевершують недорогі компактні фотоапарати в багатьох повсякденних ситуаціях. Вони дають змогу знімати за допомогою надширококутних об’єктивів і телеоб’єктивів із зумом, а також використовують вражаючі технології обчислювальної фотографії для покращення знімків.

Найкращим камерофоном загалом визнали не iPhone 18 Pro, а Galaxy S26 Ultra. Смартфон оснащений основною камерою на 200 мегапікселів, надширококутним модулем на 50 Мп і двома телеоб'єктивами з трикратним і п'ятикратним оптичним наближенням.

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Оглядачі відзначають високу деталізацію знімків, природну передачу кольорів та хороші результати при слабкому освітленні. Смартфон також пропонує широкі можливості відеозйомки, зокрема запис у роздільній здатності 8K, та інструменти редагування фотографій на основі штучного інтелекту.

Серед мінусів відзначили високу ціну, відносно невеликі зміни порівняно з попереднім поколінням та не надто вражаючі можливості макрозйомки.

iPhone 18 Pro та 18 Pro Max стали найтехнологічнішими камерофонами Apple. Обидві моделі отримали однакову систему камер, тому вибір між ними залежить насамперед від уподобань щодо розміру корпусу та екрану.

Головним нововведенням стала основна камера на 48 Мп із змінною діафрагмою f/1,4–f/4. Це дозволяє точніше контролювати кількість світла та досягати різних ефектів під час зйомки. Також власникам доступні ручні налаштування витримки, балансу білого та діафрагми.

Смартфони підтримують запис відео у форматі 4K із частотою до 120 кадрів на секунду. Оглядачі високо оцінили можливості камер і вбудовані інструменти обробки знімків, однак зазначили, що в макрозйомці Apple продовжує поступатися деяким Android-флагманам.

До списку також увійшли:

Honor Magic 8 Pro – найкращий смартфон для нічної зйомки. Його 200-мегапіксельна камера з телеоб'єктивом, оптичною стабілізацією зображення та трикратним збільшенням 3,7x дозволяє отримувати деталізовані кадри навіть за недостатнього освітлення.

iPhone 16 Pro та Pro Max – найкращий вибір серед вживаних iPhone. Обидві моделі оснащені основною камерою на 48 Мп, надширококутним модулем на 48 Мп та телеоб'єктивом із п'ятикратним оптичним збільшенням.

Samsung Galaxy Z Fold7 – найкращий складаний смартфон із камерою. У порівнянні з попередніми складаними смартфонами Samsung ця модель пропонує більш серйозні можливості для фотографії, зокрема основний модуль на 200 Мп – точно такий самий, як у Galaxy S26 Ultra

Google Pixel 10 Pro та Pro XL – найкращі для зйомки за допомогою ШІ. Окрім 5-кратного оптичного зуму, доступні додаткові режими збільшення, а алгоритми обробки зберігають деталізацію під час зйомки віддалених об’єктів. Експерти також відзначили якісну нічну зйомку.

Xiaomi 17 Ultra – для досвідчених фотографів. Смартфон оснащений системою камер, розробленою за участю Leica, і вирізняється великим основним сенсором розміром 1 дюйм. Amateur Photographer вважає його найкращим вибором, якщо головним критерієм є якість вбудованої камери.

Oppo Find X9 Ultra – найкращий для макрозйомки. Телеоб'єктив на 200 Мп дозволяє знімати макро з відстані близько 15 см, а додаткова телефотокамера на 50 Мп дає можливість фотографувати віддалені об'єкти без значної втрати якості.

Раніше фахівці ComputerBase підбили підсумки великого "сліпого" тесту камер смартфонів. І лідерами виявилися зовсім не флагмани Samsung та Apple.

УНІАН повідомляв, що Android-бренди активно готують смартфони з фронтальною камерою 100 Мп і квадратним сенсором формату 1:1. Така конструкція має скласти конкуренцію Apple Center Stage в iPhone.

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