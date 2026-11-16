Дженсен Хуанг може повернутися до Nvidia, його прихильники зібрали 'воєнний штаб', – FT

Спроби повернути колишнього керівника Nvidia розпочалися вже через кілька днів після його відставки.

Дженсен Хуанг може повернутися на посаду генерального директора Nvidia. Його прихильники в Кремнієвій долині намагаються переконати раду директорів поновити його на посаді та розраховують заручитися підтримкою Білого дому, повідомляє Financial Times з посиланням на джерела.

За даними видання, Хуанг обговорює перспективу повернення зі своїми довіреними особами. Один із його прихильників підтвердив Financial Times, що група представників технологічної галузі формує своєрідний "військовий штаб", який займеться просуванням цієї ідеї. Сам Хуанг підтримує ці зусилля.

"Усі впливові люди в технологічній галузі люблять Дженсена", – заявив один із учасників кампанії.

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Спроби повернути колишнього генерального директора Nvidia розпочалися вже через кілька днів після його відставки. Відставка відбулася на тлі скандалу, пов’язаного з повідомленнями про його позашлюбні стосунки, зокрема з жінкою, яку підозрюють у шпигунстві на користь Китаю, а також із підлеглою.

Ситуація викликала серйозні питання щодо дотримання компанією Nvidia вимог національної безпеки під час продажу передових чіпів штучного інтелекту азіатським клієнтам, які потенційно пов’язані з Китаєм. Рада директорів ініціювала незалежне розслідування обставин скандалу.

Тим часом кампанія на підтримку Хуанга отримала публічну підтримку з боку представників технологічної індустрії. Серед тих, хто виступив за його повернення, – голова Tesla та SpaceX Ілон Маск, а також керівник Epic Games Тім Суїні. Вони приєдналися до відкритого листа з вимогою поновити Хуанга на посаді.

Однак повернення засновника Nvidia може зіткнутися з опором у Вашингтоні, пише FT. Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що компанії слід шукати нового генерального директора за межами власної організації. На його думку, Nvidia потребує серйозних змін у керівництві.

Додатковою перешкодою може стати позиція ради директорів, яка вже розглядає можливих наступників Хуанга. Раніше FT повідомляв, що рада директорів Nvidia розглядає главу британської Arm на посаду нового генерального директора. Поки що обов’язки тимчасового керівника виконує фінансовий директор компанії Колетт Кресс.

УНІАН писав, що компанії, що працюють у сфері штучного інтелекту, готуються до масштабної катастрофи, яка може статися вже найближчі 6 місяців. Як базовий сценарій розглядають велику кібератаку, яка може порушити роботу банків, інтернету або навіть систем електропостачання.

Раніше стало відомо, що помилка ШІ ледь не призвела до війни між США та Китаєм навесні 2026 року. Аналітик Пентагону надто довірився висновкам нейромережі під час аналізу даних.

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