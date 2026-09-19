Помилка ШІ ледь не спровокувала війну США з Китаєм навесні 2026 року, - CNN

Аналітик Пентагону аж надто довірився висновкам нейромережі при аналізі даних.

Американські військові навесні 2026 року ледь не провели операцію проти китайського судна на Близькому Сході після того, як отримали розвідувальний звіт із неправдивою інформацією, згенерованою за допомогою штучного інтелекту. Про це пише CNN із посиланням на чотирьох співрозмовників, знайомих із ситуацією.

Інцидент стався на тлі війни з Іраном. У поширеному серед американських військових звіті стверджувалося, що китайське судно перевозить компоненти ядерної зброї. Повідомлення одразу спричинило тривогу, після чого військові почали готуватися до перехоплення корабля.

За словами джерел CNN, озброєні американські військовослужбовці готувалися висадитися на судно, а військові літаки вже перебували в повітрі. Ситуація змінилася лише незадовго до початку операції, коли посадовці детальніше перевірили походження інформації.

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Виявилося, що звіт підготував аналітик командування спеціальних операцій, використовуючи чатбот зі штучним інтелектом. Саме ШІ неправильно визначив характер вантажу на китайському судні. Який саме вантаж було ідентифіковано невірно, CNN встановити не вдалося.

Одне із джерел назвало підготовлений документ "повністю неправдивим", однак наслідки могли бути значно серйознішими. За словами співрозмовника видання, помилка "ледь не розпочала війну". Будь-яка американська операція проти китайського судна могла спричинити подальшу ескалацію між Вашингтоном і Пекіном.

Як розповідає CNN, аналітик спочатку попросив чатбот проаналізувати розвіддані щодо маніфесту судна, які надійшли від Тихоокеанського командування спеціальних операцій США. Чатбот об'єднав відкриті джерела з розвідувальними даними, отриманими за допомогою засобів радіоелектронної розвідки, після чого дійшов хибного висновку про вантаж.

Після цього аналітик знову використав ШІ – цього разу для оформлення отриманих висновків у стандартний розвідувальний звіт. Документ поширили серед військових посадовців, які могли сприймати його як звичайний перевірений аналітичний матеріал.

Інцидент стався на тлі масштабного впровадження ШІ в американських збройних силах. Технологію планують використовувати для аналізу великих масивів розвідувальної інформації, вибору цілей для ударів, логістики та інших завдань. У січні міністр оборони США Піт Гегсет представив стратегію прискореного впровадження штучного інтелекту.

Водночас, за даними CNN, використання ШІ у військовій та розвідувальній сфері залишається децентралізованим: різні підрозділи застосовують різні системи та дотримуються різних правил безпеки. Єдиного стандарту перевірки інформації, яку генерують такі інструменти, немає.

За словами джерел CNN, випадки так званих "галюцинацій" ШІ, коли система генерує неправдиву інформацію, вже траплялися в американській розвідувальній спільноті. Деякі посадовці побоюються, що прагнення прискорити підготовку розвідданих може збільшувати кількість помилок.

"ШІ дозволяє швидше дійти до поганої ідеї", - заявив один зі співрозмовників видання.

Штучний інтелект

Як писав УНІАН, китайська армія активно впроваджує штучний інтелект у військове управління на тлі дефіциту досвідчених командирів через масштабні кадрові чистки. Попри експерименти з ШІ у наведенні зброї, кіберопераціях та ухваленні рішень, експерти наполягають, що остаточне слово має залишатися за людиною.

Також ми розповідали, що 67-річний фермер із Китаю залишився без врожаю кунжуту після того, як дослівно виконав рекомендації ШІ щодо використання гербіцидів. Застосовані хімікати виявилися токсичними для кунжуту, оскільки він належить до широколистих рослин і легко піддається їхній дії. ШІ не попередив про ризики, а неправильне застосування препаратів призвело до загибелі всієї розсади на 40 гектарах.

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