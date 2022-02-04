Раніше повідомлялося, що система автоматичного екстреного гальмування в Model 3 працює з перебоями.

Останнім часом електрокари Tesla все частіше піддаються критиці, в тому числі через "фантомне гальмування" під керуванням автопілота (і без). Як повідомляв УНІАН, десятки тисяч електрокарів відкликали через проблеми з софтом.

Втім, з цим згодні не всі шанувальники бренду. Герой даної замітки вирішив на практиці довести, що у фірмових електромобілів з безпекою все в порядку.

При цьому він не став використовувати манекени, як це роблять у подібних тестах, а сам став на дорозі прямо по дорозі руху автомобіля. Як можна переконатися на ролику нижче, експеримент обійшовся без будь-яких травм або ще чогось страшнішого.

Попри "утоплену" педаль газу, автомобіль розпізнав пішохода на дорозі і за кілька десятків метрів попередив водія про виявлену перешкоду, а потім загальмував приблизно за метр від автора відео, який вже був готовий відстрибнути убік.

Раніше інший китайський блогер-мільйонік заявляв, що функція аварійного гальмування, представлена в автомобілях Tesla Model 3, двічі відмовила під час тестування. У відповідь компанія подала позовну заяву про наклеп, стверджуючи, що опубліковані ролики є чорним піаром на замовлення конкурентів Tesla.

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Паралельно в стінах компанії Ілона Маска ведеться робота над футуристичним електропікапом Tesla Cybertruck. В автомобілі немає ручок – навіть висувних. Двері відкриваються автоматично при наближенні власника, за допомогою ключ-карти або смартфона.

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