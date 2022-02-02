У програмному забезпеченні з'явилася функція, що дозволяє проїжджати перехрестя без зупинки за певних умов.

Автокомпанія Tesla заявила про те, що відкликає свої електрокари через нову функцію автопілота. Відкликані будуть 53,82 тисячі електрокарів у США.

Про це повідомляє Reuters.

У жовтні 2021 року автовиробник випустив оновлення програмного забезпечення, в якому з'явилася функція, що дозволяє проїжджати перехрестя без зупинки за певних умов.

Однак законодавство США вимагає від водіїв повністю зупинятися перед тим, як проїхати перехрестя. Tesla на вимогу регулятора погодилася відключити цю функцію.

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Будуть відкликані автомобілі Model S і Model X 2016-2022 років, Model 3 2017-2022 років і Model Y 2020-2022 років.

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