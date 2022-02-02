Автокомпанія Tesla заявила про те, що відкликає свої електрокари через нову функцію автопілота. Відкликані будуть 53,82 тисячі електрокарів у США.
Про це повідомляє Reuters.
У жовтні 2021 року автовиробник випустив оновлення програмного забезпечення, в якому з'явилася функція, що дозволяє проїжджати перехрестя без зупинки за певних умов.
Однак законодавство США вимагає від водіїв повністю зупинятися перед тим, як проїхати перехрестя. Tesla на вимогу регулятора погодилася відключити цю функцію.
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Будуть відкликані автомобілі Model S і Model X 2016-2022 років, Model 3 2017-2022 років і Model Y 2020-2022 років.
Ілон Маск та акції Tesla:
- 10 листопада 2021 року Ілон Маск втратив за два дні 50 мільярдів доларів.
- Різкий обвал акцій Tesla стався через опитування бізнесмена в Twitter, в якому він поцікавився думкою користувачів, чи треба йому продавати свою частку в компанії.
- Рішення Маск ухвалив після того, як сенатор-демократ від штату Орегон Рон Уайден запропонував ввести новий податок, який торкнеться заможних людей, так званий, "податок на мільярдерів".
- Уайден хоче зобов'язати найбільш заможних людей платити 23,8% з так званого нереалізованого прибутку, тобто приросту вартості цінних паперів, незалежно від того, продавали вони частину своїх активів, або ж ні.
- Сам Ілон Маск виступає проти цього законопроекту.
- Вважається, що цей податок торкнеться 700 найбагатших людей у Сполучених Штатах. Критики цієї пропозиції говорять, що вартість акцій може йти як вгору, так і вниз, отже, цей податок постійним і безумовним бути не може.
- 11 листопада 2021 року Маск продав акції Tesla на 5 мільярдів доларів після опитування в Twitter.
- Станом на 16 листопада 2021 року Маск продав акцій компанії ще на $ 930 млн для виконання зобов'язань по утриманню податків, пов'язаних з виконанням опціонів на акції.
- 24 листопада 2021 року Ілон Маск продав акцій Tesla майже на $10 мільярдів.
- 7 грудня 2021 року американський регулятор почав розслідування проти Tesla. Причиною для розслідування стала скарга інформатора на те, що виробник електрокарів не попереджав акціонерів про ризики, пов'язані з використанням сонячних батарей.