При ціні майже вдвічі дешевшій за iPhone 16e, він пропонує 120-герцовий OLED-екран, "прозорий" дизайн і хороші камери.

Стартап Nothing представив свої нові середньобюджетні смартфони – Phone (3a) і Phone (3a) Pro, дизайн і характеристики яких були розкриті заздалегідь. Тепер стали відомі вартість і дата релізу.

Обидва смартфони отримали 6,77-дюймовий AMOLED-дисплей з підтримкою частоти оновлення 120 Гц, чип Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, акумулятор ємністю 5000 мАг із зарядкою 50 Вт і камери 50+8+50 Мп.

З відмінностей: просунутий Phone (3a) Pro отримав 50-Мп перископний модуль основної камери (оптичний зум 3x), доповнений ультраширококутним модулем на 8 Мп і головним на 50 Мп. Звичайний Phone (3a) вирізняється стандартним модулем телефото 50 Мп (оптичний зум 2x). Селфі-камери – на 50 і 32 Мп відповідно.

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Також у Pro версії більше пам'яті в базі (12 ГБайт проти 8 ГБайт) і незвичайний дизайн з круглим блоком камер.

Для обох смартфонів обіцяють три роки повноцінних оновлень OC і шість років підтримки патчами безпеки. Ціни:

Nothing Phone (3a) – від €329 (~14 300 грн)

Nothing Phone (3a) Pro – від €459 (~19 900 грн)

У продажу з 11 березня. Молодша версія продаватиметься в новому для a-серії синьому кольорі.

Нагадаємо, днями в продаж надійшов "бюджетний" iPhone 16e від Apple за $599. Реліз вийшов неоднозначним: смартфон отримав OLED-екран, Face ID і Apple Intelligence, але залишився з одинарною камерою і старим вирізом.

Раніше фахівці обрали найкращі Android-смартфони в межах від 8000 до 20 000 тисяч гривень. До рейтингу потрапили моделі від Samsung, Google, OnePlus, Nothing і Moto.

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