Очікується, що першим камеру з рекордною роздільною здатністю отримає Galaxy S26 Ultra.

Samsung Galaxy S24 Ultra з основною камерою на 200 мегапікселів може похвалитися однією з найвищих роздільних здатностей камер серед смартфонів. Фактично, основний датчик "Гелаксі" має вищу роздільну здатність, ніж повнокадрові або навіть середньоформатні камери. Згідно зі свіжою інформацією, Samsung планує зробити ще один крок вперед, розробивши сенсор на 500 МП для майбутніх смартфонів Galaxy.

Інсайдер Jukanlosreve, відомий за витоками Samsung, повідомляє, що масове виробництво зазначених датчиків тільки стартувало, тобто в Galaxy S25 Ultra їх точно чекати не варто. А ось умовний Galaxy S26 Ultra цілком може отримати той самий 500-мегапіксельний датчик.

Стратегія Samsung, орієнтована на використання сенсорів з високою роздільною здатністю, має як свої переваги, так і недоліки, якщо порівнювати з підходом інших виробників. Конкуренти вважають за краще використовувати більші сенсори у своїх флагманських пристроях – близько 1 дюйма, але з роздільною здатністю 50 мегапікселів. Такі сенсори здатні захоплювати більше даних завдяки збільшеній площі, але їхні габарити займають багато місця всередині корпусу пристрою, що призводить до помітних виступів камери.

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Сенсори Samsung з роздільною здатністю 200 МП, навпаки, компактніші, що дає змогу уникнути помітних виступів камери і дає можливість більш ефективно реалізувати цифровий зум. Однак їхнє використання вимагає складної обробки зображень. Це призводить до затримки між зйомкою і отриманням готового знімка.

Крім цього, Jukanlosreve пише, що Samsung також працює над 3-шаровим стекованим датчиком зображення для Apple – ймовірно, для iPhone 18. Більш ранні чутки припускали, що iPhone 17 Pro Max буде оснащений відразу трьома 48-мегапіксельними камерами.

Презентація флагманської серії Galaxy S25 очікується 22 січня 2025 року. Разом із новими смартфонами мають показати наступну версію смарт-кільця Galaxy Ring і першу XR-гарнітуру.

"Ультратонкий" Galaxy S25 Slim також буде показаний під час січневого заходу, але пристрій не буде випущено одночасно з трьома іншими смартфонами Galaxy S25. Найімовірніше, він дебютує в другій половині року разом із Galaxy S25 FE.

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