Варіант від Apple продається у два з половиною рази дорожче.

Компанія ESR випустила на ринок оригінальний аксесуар для останніх айфонів, який "додає" смартфонам Apple функцію реверсивної зарядки.

Пристрій називається ESR HaloLock та підійде власникам iPhone 12 та 13. Він кріпиться до айфона за допомогою магнітів MagSafe – один отримує енергію бездротовим способом, а другий підключається по кабелю.

Потужність бездротової зарядки становить 7.5 Вт проти 5 Вт в оригінального MagSafe-пауербанка від Apple. І місткість вбудованого акумулятора у новинки в рази більше – 10 000 маг проти 1460 маг. За запевненням виробника, цього достатньо, щоб 1.5 рази зарядити iPhone 13 або 13 Pro, а iPhone 13 mini – два рази.

Роздрібна ціна портативного акумулятора ESR HaloLock становить 37,99 долара (приблизно 1050 грн). Для порівняння: варіант від Apple продається за 99 долара (2700 грн).

Раніше в поле нашого зору потрапив не менш цікавий гаджет – універсальна флешка від Xiaomi, яка підходить як для ПК, так і смартфонів. Накопичувачі підтримують інтерфейс USB 3.2 Gen 1, а максимальна швидкість читання становить 150 МБ/с.

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