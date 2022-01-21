Накопичувачі підтримують інтерфейс USB 3.2 Gen 1, а максимальна швидкість читання становить 150 МБ/с.

Компанія Xiaomi поповнила асортимент своїх флеш-накопичувачів компактною моделлю з подвійним інтерфейсом: USB-C і USB-A.

Завдяки цьому новинка підходить рівною мірою як для ПК і ноутбуків, так і для смартфонів з планшетами.

На вибір доступно два накопичувачі – з 64 і 128 ГБ пам'яті. Корпус аксесуару вироблено з цинкового сплаву та захищено від попадання всередину пилу й води. Також є підтримка стандарту USB 3.2 Gen 1, а максимальна швидкість читання становить 150 МБ/с.

Новинка сумісна з ПК та ноутбуки під управлінням Windows 7, 8, 10 і 11, MacOS версії 10.6, а також зі смартфонами & планшетами під управлінням Android-версії не нижче 4.4.

Флешка у версії на 64 ГБ коштує 99 юанів (~440 грн), за 128 ГБ-модель просять 169 юанів (~756 грн). Наразі девайс вже доступний на офіційному сайті компанії в Китаї, а незабаром повинен з'явитися і на торгових майданчиках по типу AliExpress.

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