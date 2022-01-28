Тепер анімації у всіх застосунках зможуть відображатися з частотою 120 Гц.

У бета-версії iOS 15.4, що вийшла напередодні, з'явилася не тільки можливість налаштувати Face ID на розпізнавання обличчя в масці, але й інша, не менш важлива особливість.

Дисплеї ProMotion в iPhone 13 Pro і 13 Pro Max нарешті отримали повноцінні 120 Гц у всіх сторонніх застосунках. І розробникам для цього не доведеться вручну що-небудь робити.

Ще у вересні одразу після релізу нових смартфонів на Apple повалилися зі скаргами, що анімації часто обмежені 60 герцями. На це було дві причини:

По-перше, Apple вчасно не випустила документацію для розробників, щоб вони могли оптимізувати свій софт.

По-друге, у движку Core Animation був недолік, який не дозволяв пустити в дію максимальну частоту оновлення. При цьому в встановлених Apple застосунках такої проблеми не було.

Також в останню бета-версію операційної системи завезли інструмент, який дозволить оцінити косметичний стан іншого айфона за допомогою камери. Як очікується, функція буде потрібна для того, щоб оцінити стан пристрою перед відправкою в Apple за програмою трейд-Ін.

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iPhone 13 Pro і 13 Pro Max – перші iPhone, оснащені дисплеями ProMotion. Раніше мережею ходили чутки про плани оснастити всю лінійку моделей 14-го новомодними 120-герцовими дисплеям, але через складнощі на виробництві про це можна забути.