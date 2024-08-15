За дизайном новий флагман нагадуватиме Galaxy Note 7 завдякики корпусу із закругленими кутами.

Відомий інсайдер Ice Universe опублікував перші якісні рендери флагманського смартфона Samsung Galaxy S25 Ultra, а заодно і порівняв його з прийдешнім iPhone 16 Pro Max.

Як і актуальна модель, новинка отримає плоский дисплей, однак при цьому вона матиме заокруглені куточки корпусу. Таким чином, за дизайном апарат більше нагадуватиме Galaxy Note 7.

"Екран стане більшим, корпус буде тоншим, бічна рамка з титанового сплаву стане вужчою, а співвідношення екрана до корпусу вкотре оновить рекорд Samsung", – написав Ice Universe.

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Водночас інсайдер опублікував кілька порівняльних рендерів, на яких Galaxy S25 Ultra порівнюється з iPhone 16 Pro Max, який теж ще не вийшов, і актуальним Galaxy S24 Ultra.

Очікується, що в новому поколінні Galaxy Ultra основні зміни припадуть на камеру. Так, ультраширик оновиться з 12 до 50 Мп, а 3Х телеоб'єктив – з 10 до 50 Мп. Однак у плані автономності та швидкості зарядки поліпшень чекати не варто.

Також ми вже знаємо, що Galaxy S25 Ultra, як і вся серія Galaxy S25, працюватиме виключно на флагманському Snapdragon 8 Gen 4 від Qualcomm, пропустивши чіпи Exynos. Аналогічний підхід застосовувався в Galaxy S23, які вийшли тільки з Snapdragon 8 Gen 2.

Очікується, що Samsung представить нову флагманську серію в січні-лютому 2025-го, а до цього часу корейська компанія випустить Galaxy S24 FE. Він отримає дизайн і начинку від топових моделей Galaxy цього року, але коштувати при цьому буде помітно дешевше.

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